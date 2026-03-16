MC Conan O'Brien được trả thù lao bao nhiêu khi 'cầm trịch' Oscar 2026

Năm 2026, danh hài Conan O'Brien tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar. Tuy nhiên, mức thù lao mà ông nhận được cho vai trò này được cho là không quá cao như nhiều người nghĩ.

Thù lao dẫn Oscar thấp hơn nhiều so với tưởng tượng

Theo nhiều nguồn tin trong ngành giải trí, người dẫn chương trình Oscar thường chỉ nhận khoản thù lao ở mức 5 chữ số, tức vài chục nghìn USD. Dù vậy, nhiều người cho rằng con số này khó có thể tương xứng với khối lượng công việc khổng lồ mà vị trí này đòi hỏi.

Danh hài Conan O'Brien tiếp tục "cầm trịch" lễ trao giải Oscar năm thứ hai liên tiếp Ảnh: Disney

Trước đó, người dẫn chương trình Oscar 4 lần Jimmy Kimmel từng tiết lộ ông chỉ nhận 15.000 USD khi dẫn dắt sự kiện điện ảnh lớn nhất Hollywood. Nam MC cho biết mức thù lao này không thực sự xứng đáng với số giờ làm việc và trách nhiệm công việc phải bỏ ra, và đó cũng là một trong những lý do khiến ông từ chối trở lại dẫn chương trình vào năm 2025.

Chia sẻ trên podcast Politickin' năm 2024, Jimmy Kimmel nói rằng việc dẫn Oscar đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí ảnh hưởng tới chương trình talk show nổi tiếng của ông là Jimmy Kimmel Live!.

"Đó là công việc rất khó và tốn nhiều thời gian. Thành thật mà nói, chương trình của tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Khi tôi tập trung vào Oscar, tôi sẽ ít tập trung hơn cho chương trình của mình. Năm ngoái mọi thứ đã quá tải nên năm nay tôi quyết định không làm nữa", Jimmy Kimmel cho biết. Nam MC nói thêm rằng nhiều kế hoạch công việc thường phải hoãn lại cho đến sau lễ trao giải, khiến khối lượng công việc dồn lại rất lớn.

Không chỉ Jimmy Kimmel từng chia sẻ về thu nhập khi dẫn Oscar. Nữ diễn viên hài Wanda Sykes, một trong những người dẫn chương trình tại lễ trao giải năm 2022, cũng tiết lộ rằng khoản thù lao bà nhận được chỉ ở mức tối thiểu theo quy định của công đoàn diễn viên SAG-AFTRA.

Xuất hiện trên chương trình Jimmy Kimmel Live! cùng năm, Wanda Sykes thậm chí nói đùa rằng việc dẫn Oscar thực chất khiến bà "mất tiền nhiều hơn" nếu tính cả thời gian và công sức bỏ ra.

Dù vậy, mức thù lao không quá cao so với tiêu chuẩn Hollywood vẫn không khiến Conan O'Brien chùn bước. Nam danh hài tiếp tục trở lại dẫn dắt Oscar lần thứ hai liên tiếp tại lễ trao giải năm 2026.

Ông cũng thừa nhận khối lượng công việc phía sau hậu trường là rất lớn, đặc biệt trong khâu viết kịch bản và chuẩn bị các câu nói hài hước cho chương trình. Trong thời gian chuẩn bị, Conan O'Brien thậm chí còn bất ngờ xuất hiện tại một số câu lạc bộ hài ở Los Angeles (Mỹ) để thử nghiệm các tiết mục trước khán giả.

Conan O'Brien đã dành nhiều thời gian chuẩn bị kịch bản và các tiết mục đặc biệt cho lễ trao giải Oscar Ảnh: latimes

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter đăng ngày 9.3, ông chia sẻ: "Tôi khá ám ảnh với công việc. Tôi muốn tắt nó đi nhưng không thể. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng đó là cách mọi thứ diễn ra. Ở tuổi 62, tôi đã hiểu rõ điều này".

Khi được hỏi vì sao vẫn tiếp tục nhận lời dẫn Oscar, Conan O'Brien đưa ra một câu trả lời hài hước. Ông nói bên trong mình luôn có "một chiến binh Viking râu rậm", người đã tồn tại từ khi ông mới 10 tuổi.

"Và khi chiến binh Viking đó quyết định điều gì, dù là thay thế David Letterman khi chưa có nhiều kinh nghiệm, trượt tuyết ở những cung đường khó hay dẫn chương trình Oscar, thì tôi vẫn sẽ làm", ông nói.