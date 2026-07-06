MC Đinh Thế Cường ghi dấu với cách dẫn chương trình đề cao trải nghiệm khán giả

Mới đây, phần dẫn dắt của Đinh Thế Cường tại lễ tổng kết và tri ân học sinh của một trường THCS ở Đắk Lắk thu hút sự quan tâm sau khi đoạn clip ghi lại chương trình được chia sẻ trên mạng xã hội. Nam MC khuyến khích học sinh cùng tham gia các hoạt động tập thể, đồng thời lồng ghép những thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước thông qua các lời hô vang và những ca khúc quen thuộc. Sự hưởng ứng đồng đều của hàng trăm học sinh đã tạo nên một khoảnh khắc nhiều cảm xúc.

Thay vì chỉ tập trung vào vai trò kết nối các tiết mục, anh hướng đến việc tạo ra không gian để khán giả trực tiếp tham gia. Cách dẫn này được anh duy trì ở nhiều chương trình dành cho doanh nghiệp, trường học và hoạt động cộng đồng.

Song song với công việc trên sân khấu, Đinh Thế Cường thường chia sẻ những câu chuyện hậu trường, quá trình chuẩn bị cũng như những trải nghiệm thực tế trong nghề trên các nền tảng số. Với anh, mỗi chương trình không chỉ là một sự kiện diễn ra trong vài giờ mà còn là cơ hội để mang đến những giá trị tích cực và những khoảnh khắc đáng nhớ cho người tham dự.