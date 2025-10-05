Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

MC Hải Triều làm đại sứ lễ hội sách, chỉ cách đọc sách hiệu quả

Diệu Tú
Diệu Tú
05/10/2025 07:48 GMT+7

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật và giảng dạy nhưng MC Hải Triều vẫn dành thời gian đồng hành cùng Lễ hội sách An Khánh - Book Fest 2025 với vai trò đại sứ.

Không chỉ quen thuộc với khán giả trên sân khấu, MC Hải Triều còn được biết đến là một nhà văn trẻ. Mới đây, anh được chọn làm đại sứ văn hóa đọc của Lễ hội sách An Khánh - Book Fest 2025, diễn ra từ ngày 1 đến 5.10 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

MC Hải Triều làm đại sứ lễ hội sách, chỉ cách đọc sách hiệu quả - Ảnh 1.

MC Hải Triều trở thành Đại sứ văn hóa đọc của Lễ hội sách An Khánh - Book Fest 2025

ẢNH: NVCC

Chương trình năm nay mang chủ đề “Dòng chảy văn hóa cửa ngõ Khu đô thị phía đông”, hướng đến việc khơi dậy thói quen đọc trong cộng đồng. Với Hải Triều, đây là cơ hội để chia sẻ niềm yêu thích sách, điều vẫn duy trì song song với công việc nghệ thuật. Anh chia sẻ: “Hãy tập dần thói quen thức dậy thay vì cầm điện thoại, hãy cảm nhận cuộc sống bằng việc nhìn những thứ xung quanh. Sau đó chọn một quyển sách mà bạn cảm thấy thích và đọc vài trang. Tuy nhiên đừng cố đọc nếu cảm thấy nó không hay và chê trách tác giả, hãy thử đọc với tâm thế có nhiều câu hỏi vì sao tác giả lại viết như vậy? Điều này đúng không? Phương pháp đọc sách phản biện giúp bạn tăng kiến thức và việc đọc sách trở nên thú vị hơn”.

MC Hải Triều chỉ cách đọc sách hiệu quả

Tại talkshow Đổi thay từ những trang sách, Hải Triều cho rằng mỗi người nên có một cuốn sách “gối đầu”, bởi đó không chỉ là nơi lưu giữ tri thức mà còn là chỗ dựa tinh thần trong những giai đoạn khó khăn. Én bạc 2019 bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng với bất cứ người nào, việc có một quyển sách “gối đầu” là điều quan trọng. Vì nó có thể dễ dàng nâng niu, biến ước mơ của mình thành hiện thực như cách mà mỗi tác phẩm, mỗi câu từ trong đó vỗ về chính bản thân mình”.

MC Hải Triều làm đại sứ lễ hội sách, chỉ cách đọc sách hiệu quả - Ảnh 2.

Hải Triều chia sẻ tại talkshow Đổi thay từ những trang sách

ẢNH: NVCC

Song song với vai trò MC, Hải Triều còn là tác giả trẻ với hai tác phẩm Thương một người đã có người thương Nói gì cho học trò vui. Qua quá trình xuất bản và gặp gỡ người đọc, anh nhận ra việc giới thiệu và lan tỏa tác phẩm đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ, là điều cần thiết để duy trì sức sống của văn hóa đọc. Bên cạnh đó, Én bạc 2019 mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp cận các đầu sách nhiều hơn. “Việc đồng hành cùng An Khánh Book Fest 2025, Triều nhận ra là tỷ lệ độc giả mỗi ngày lại nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng đọc sách là một điều cần thiết để giúp các bạn phát triển bản thân”, anh cho biết.

Nói về cách đọc sách hiệu quả, nam MC chia sẻ: “Hãy cố gắng với việc đọc 10 trang sách và kéo dài như một thói quen. Tôi tin rằng việc chăm chỉ đọc sách sẽ giúp cho bộ não của bạn trở nên minh mẫn hơn và có nhiều ý hơn trong việc giao tiếp và có thể gặp gỡ người khác một cách tự tin hơn”. Đồng thời trước sự phát triển của công nghệ, Hải Triều cho rằng việc đọc sách vẫn mang lại giá trị riêng.

Lễ hội sách An Khánh - Book Fest 2025 diễn ra từ 1 - 5.10, mang đến bảy không gian trải nghiệm gồm triển lãm sách, công nghệ số, cây xanh, trò chơi thiếu nhi, văn hóa ẩm thực và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật.

