MC Hải Triều ra mắt sách, nói gì về việc dùng AI hỗ trợ?

NSND Mỹ Uyên, MC Trác Thúy Miêu dành thời gian đến chúc mừng MC Hải Triều ra mắt "đứa con tinh thần" mới Ảnh: NVCC

Sau quãng thời gian ấp ủ, tác giả Nguyễn Hải Triều chính thức ra mắt sách Có một người đi cùng ta năm tháng vào chiều 26.11 tại TP.HCM. Cuốn sách lần này mang một ý nghĩa đặc biệt, cho thấy sự đa tài của anh trong lĩnh vực nghệ thuật khi không chỉ hoạt động ở vai trò người dẫn chương trình, diễn viên, đạo diễn sân khấu mà còn có những thành tựu trong lĩnh vực viết sách.

Tham dự sự kiện có NSND Mỹ Uyên, MC Trác Thuý Miêu, Hoa hậu Ninh Hoàng Ngân, Á hậu Giang Thái, Én bạc Thu Hà, Á vương Quốc Trí… Tại họp báo, ca sĩ Thanh Ngọc trình bày ca khúc chủ đề của quyển sách đầy xúc động Thăm mộ ngoại, một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương.

NSND Mỹ Uyên hứa chuyển thể thành kịch

Với tư cách là người đồng hành cùng MC Hải Triều trong nhiều dự án, NSND Mỹ Uyên dành nhiều tình cảm và sự tin tưởng vô cùng lớn lao với cuốn sách vừa ra mắt của nam MC Ảnh: NVCC

NSND Mỹ Uyên, người đã đồng hành cùng MC Hải Triều trong nhiều dự án, chia sẻ niềm tin tưởng lớn lao dành cho anh. "Triều là một người bản lĩnh, tự tin, dễ thương và chân thành. Tính cách đó giống Uyên nên hai chị em nói chuyện rất hợp", NSND Mỹ Uyên bày tỏ.

Cô cho biết thêm Hải Triều đã có ý định chuyển thể cuốn sách này thành kịch bản sân khấu và cô hoàn toàn ủng hộ. "Hy vọng chất liệu mới mẻ từ tác phẩm sẽ tạo nên một "cú hích", một nguồn cảm hứng để chị và Triều có thể sớm bắt tay thực hiện một dự án sân khấu thật chỉn chu, thật đẹp và quan trọng nhất là nó phải được sống trên sân khấu", nữ nghệ sĩ nói thêm.

Tác giả Hải Triều khẳng định niềm đam mê viết sách của mình sẽ không dừng lại. Với tần suất đều đặn mỗi năm một cuốn, anh coi đây là một nguồn thu nhập thực sự. Triều thừa nhận sự đón nhận bất ngờ của độc giả với cuốn sách đầu tay đã cho anh động lực. Tuy nhiên, khi cuốn thứ hai tiêu thụ chậm lại, anh buộc phải suy nghĩ lại về chiến lược marketing.

Không chỉ đến với tư cách khách mời, để buổi ra mắt sách thêm ý nghĩa, ca sĩ Thanh Ngọc đã trình bày ca khúc chủ đề của quyển sách đầy xúc động Thăm mộ ngoại, một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương Ảnh: NVCC

Với cuốn sách thứ ba này, anh đã thiết kế một "vòng đời" cho tác phẩm, kết hợp sáng tác ca khúc Thăm mộ ngoại cùng nhạc sĩ Hamlet Trương để mở rộng hợp tác thương mại, đồng thời kể câu chuyện của chính mình và nhận viết thay cho người khác về "đứa trẻ bên trong" của họ. Từ những câu chuyện này, anh tiếp tục thương mại hóa và phát triển thành các dòng sách mới. "Tôi có thể khẳng định nghề viết hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu nhập thực sự nếu mình chú tâm, tập trung và nghiêm túc đầu tư", anh nhấn mạnh.

MC Hải Triều thừa nhận dùng AI hỗ trợ

Đề cập đến xu hướng trí tuệ nhân tạo đang nở rộ, Nguyễn Hải Triều khẳng định đây là một tác phẩm được anh viết bằng tay, "từng từ, từng câu một". Nhưng dù có đội ngũ cộng sự 12 người đọc qua, bản thảo vẫn còn đến 198 lỗi chính tả. Sau quá trình rà soát thủ công qua nhiều bên thứ ba, Hải Triều quyết định sử dụng các ứng dụng AI. Tuy nhiên, mục đích của anh không phải để AI viết thay, mà là để kiểm tra lỗi chính tả và so sánh văn phong.

MC Hải Triều thừa nhận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ bản thân trong việc rà soát chính tả và so sánh văn phong Ảnh: NVCC

"Sau khi viết xong một đoạn văn dài, tôi mới nhập các câu lệnh như: 'Hãy giúp tôi kiểm tra lỗi chính tả' hoặc 'Hãy viết lại đoạn tản văn này cho nhiều cảm xúc hơn'", anh kể. Bằng cách đặt hai bản cạnh nhau để so sánh, Triều đi đến kết luận: "Trái tim của con người, bằng sự thổn thức, vẫn tạo ra những câu chữ giàu cảm xúc nhất". Anh tin rằng sự kỹ lưỡng của công nghệ (AI) khi kết hợp với cảm xúc thật của người viết sẽ tạo nên những tác phẩm có thể chạm đến trái tim độc giả, và đó là hướng đi anh sẽ tiếp tục theo đuổi.

Trước Có một người đi cùng ta năm tháng, tác giả Nguyễn Hải Triều từng ra sách Thương một người đã có người thương (2023) và Nói gì cho học trò vui? (2024). Nguyễn Hải Triều sinh năm 1995, từng đoạt giải thưởng như quán quân Micro Vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019. Ngoài ra, anh còn là giảng viên được mời thỉnh giảng ở nhiều trường cao đẳng, đại học. Bên cạnh đó, Hải Triều cũng thử sức ở lĩnh vực phim ảnh, các tác phẩm anh từng góp mặt: Anh yêu em được bao lâu? Đuổi bắt thanh xuân, Ván cờ danh vọng. Năm 2025, anh còn đảm nhận vị trí tổng đạo diễn cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới, Hoa hậu Đại dương, ngồi giám khảo Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam…