MC Hoài Hương: ‘Thành công trong sự hạnh phúc’

MC Hoài Hương cho biết, cuộc đời vốn ngắn ngủi nhưng nhiều người mải mê chạy theo tiền tài, danh vọng mà quên mất sự bình yên nội tại. Với chị, người thành công trong hạnh phúc là người biết tận hưởng khoảnh khắc giản dị: ăn món mình thích, bên người mình thương, làm công việc đam mê và giữ tâm thản nhiên, không tiếc nuối sau mỗi ngày làm việc.

Triết lý ấy là kim chỉ nam giúp chị chuyển hướng từ ánh đèn sân khấu sang con đường giáo dục. Cuối năm 2018, chị lui về hậu trường, sáng lập MC Academy. Dù không còn xuất hiện rực rỡ trên truyền hình, chị tìm thấy niềm vui lớn lao hơn khi thấy học trò tỏa sáng. Niềm hạnh phúc ấy tiếp thêm động lực để chị tự tay biên soạn giáo trình, định hình phương pháp đào tạo và duy trì cuộc thi MC Sincere Star suốt 9 mùa giải.

Vượt qua những biến động từ dịch bệnh hay khó khăn kinh tế, MC Academy vẫn đứng vững nhờ định hướng cốt lõi này. "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc với MC Academy. Niềm hạnh phúc ấy chính là ngọn hải đăng dẫn dắt tôi đi tiếp", nữ MC bộc bạch.

Triết lý sống nhân văn của chị không chỉ truyền cảm hứng cho người trẻ theo đuổi đam mê, mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về một cuộc sống cân bằng và ý nghĩa.