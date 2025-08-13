MC Liêu Hà Trinh nói lý do không sinh thêm con

Trong tập cuối của sê ri Ly vỡ, MC Liêu Hà Trinh và Trác Thúy Miêu cùng nhau thảo luận chuyện ly hôn. Ở chủ đề này, Trác Thúy Miêu cho rằng ly hôn không phải thất bại, nó là sự dũng cảm bước ra một mối quan hệ không thể hàn gắn sau nhiều lần cố gắng.

Với Liêu Hà Trinh và Trác Thúy Miêu, ly hôn không phải là kết thúc, mà đôi khi là một lối thoát

Ảnh: NVCC

Khi một khán giả hỏi vì sao họ không thể thoát khỏi sự ám ảnh của cuộc tình cũ để đón nhận một người mới, Trác Thúy Miêu đáp: "Không phải vì bạn yêu người cũ quá nhiều hay người mới quá ít. Mà vì bạn đã trao đi những điều người kia không có nhu cầu nhận, đó là tình yêu và niềm tin". Theo cô, tình yêu không thể đo bằng thời gian hay tiền bạc mà nó là sự lựa chọn. Việc mất mát chắc chắn sẽ khiến người ta đau đớn và trái tim cần thời gian để chữa lành.

Trong chương trình, MC Liêu Hà Trinh cũng bày tỏ quan điểm với chuyện sinh con. Cô nói: "Lúc nãy chị Miêu có nói tôi không cần đẻ đến đứa thứ mười mấy để hiểu tình yêu là vô hạn. Tôi chỉ mới đẻ đứa thứ nhất và được 2 năm thôi nhưng tôi đã ngưng ngay kế hoạch có bé thứ hai dù rất thích con gái. Tôi quyết định có một mình con trai Luka là đủ rồi. Vì tôi không muốn chia sẻ tình cảm thiêng liêng và trọn vẹn này".

Trác Thúy Miêu luôn là người đưa ra những lập luận sắc sảo trong các buổi trò chuyện Ảnh: NVCC

Lắng nghe quan điểm này, Trác Thúy Miêu không hoàn toàn đồng tình. Vì với một người đã trải qua nhiều thăng trầm và con cái đã lớn thì đôi khi người mẹ sẽ nhớ cảm giác lúc con mình còn bé bỏng. Thêm nữa, đây là quy luật của tự nhiên nên khó cản trở. Điều này cũng giống như tình yêu, không thể vì bất kỳ nguyên nhân hay những tổn thương nào trước đó mà chúng ta từ chối duyên lành xuất hiện trong cuộc sống.

Trở lại với chủ đề ly hôn, Trác Thúy Miêu cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ đó là sự sai lệch ngay từ điểm khởi đầu. Cả hai kỳ vọng quá nhiều về nhau cho đến khi mục tiêu không đạt được thì cuộc hôn nhân đó vỡ tan. Theo nữ MC, nhiều người bước vào hôn nhân với tâm thế như bước lên một sân khấu lớn. Họ khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, nói những lời hoa mỹ, nhận những tràng pháo tay từ gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, sau ánh đèn là những giờ phút bầm dập, là thực tại không thể thay đổi đối tác. Hôn nhân không phải là show diễn mà là hành trình dài với một người bạn đời.