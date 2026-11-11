MC Minh Xù bí mật cầu hôn người yêu sau 8 năm gắn bó

Tối 9.11, Minh Xù chia sẻ trên trang Instagram cá nhân đoạn video ghi lại màn cầu hôn Hoàng Minh, thu hút sự quan tâm của khán giả. Khác với hình ảnh hoạt náo, hài hước thường thấy, nam MC không giấu được sự xúc động khi đứng trước người đã đồng hành cùng mình suốt 8 năm.

Trong video, Minh Xù chia sẻ: "Cuộc sống anh cũng không muốn phải có những giọt nước mắt, nhưng hôm nay là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của anh với những gì đang hiện hữu ở đây". Anh cũng bày tỏ mong muốn dành một ngày đặc biệt cho cả hai, để cùng mạnh mẽ bước tiếp hành trình phía trước, trước khi ngỏ lời: "Will you marry me?".

Minh Xù cầu hôn Hoàng Minh sau 8 năm gắn bó Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, Minh Xù cùng nhóm bạn thân âm thầm lên kế hoạch trong khoảng một tháng. Sau tiệc sinh nhật, mọi người phối hợp đưa Hoàng Minh đến không gian cầu hôn được chuẩn bị bí mật. Sự kiện có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Hòa Minzy, hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng những người bạn thân thiết từ Việt Nam và nước ngoài.

Nửa kia của Minh Xù là Hoàng Minh, còn được biết đến với tên gọi The Minh. Anh sở hữu trang Facebook khoảng 62.000 lượt theo dõi. Hoàng Minh hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp. Dù đã gắn bó nhiều năm, cả hai khá kín tiếng về chuyện tình cảm trước công chúng.

Sự nghiệp đa năng của MC Minh Xù

Minh Xù tên thật là Bùi Quốc Minh, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Anh tốt nghiệp Trường đại học Văn Lang và bước chân vào hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Một số ca khúc từng được khán giả biết đến của anh có thể kể đến Valentine cô đơn, Một ngày mới, Gọi tên ngày mới và Môi xinh nụ cười. Sau thời gian theo đuổi âm nhạc, Minh Xù chuyển hướng sang lĩnh vực dẫn chương trình.

Với lối dẫn linh hoạt, hoạt ngôn và hài hước, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí. Mái tóc xù cũng trở thành dấu ấn nhận diện của nam MC. Dù được biết đến rộng rãi hơn ở vai trò dẫn chương trình, Minh Xù vẫn duy trì niềm đam mê ca hát. Tháng 3.2025, anh trở lại với âm nhạc qua dự án Người đẹp sau thời gian dài tập trung cho công việc MC. Nam nghệ sĩ cho biết đây là cách anh tìm lại niềm đam mê từ những ngày đầu bước chân vào showbiz.