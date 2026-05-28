MC Misoa Kim Anh được bạn trai cầu hôn ở tuổi 35

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân với khoảng 124.000 lượt theo dõi, Misoa Kim Anh đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch tại châu Âu. Dù không tiết lộ nhiều về danh tính vị hôn phu, bài đăng vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng nhiều nghệ sĩ, người quen của nữ MC trong giới giải trí.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Misoa cho biết: “Sau gần 3 năm hẹn hò cũng đến lúc cả hai muốn hướng đến sự đồng hành lâu dài. Bạn trai tôi không làm việc trong showbiz, tính cách hướng nội nên tôi cũng tôn trọng mong muốn của anh ấy, không chia sẻ quá nhiều về anh”.

Bài đăng thông báo được cầu hôn của Misoa Kim Anh nhận nhiều bình luận chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp Ảnh: NVCC

Nữ MC nói thêm cả hai hiện đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai chung. “Cả hai đang lên kế hoạch cùng xây tổ ấm cho tương lai vào năm 2027”, cô chia sẻ.

Misoa Kim Anh ra sao sau thời gian vắng bóng truyền hình?

Thông tin này cũng khiến khán giả quan tâm hơn đến hành trình hoạt động nghệ thuật và cuộc sống hiện tại của Misoa Kim Anh. Cô tên thật là Nguyễn Kim Anh, sinh năm 1991, được biết đến từ đầu những năm 2010 với vai trò MC, VJ và nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực làm đẹp, phong cách sống.

Trong giai đoạn hoạt động trên truyền hình, Misoa từng tham gia dẫn dắt nhiều chương trình dành cho giới trẻ trên các kênh như Yeah1TV, HTV3 và MTV Vietnam. Ngoài công việc MC, cô còn xuất hiện trong một số talkshow và chương trình liên quan đến chủ đề tình yêu, hẹn hò.

Một số phát ngôn của nữ MC trên mạng xã hội từng tạo tranh luận, qua đó tên tuổi cô được nhiều khán giả biết đến hơn. Khoảng vài năm trở lại đây, Misoa giảm dần tần suất xuất hiện trên truyền hình để tập trung cho hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nữ MC thường chia sẻ những nội dung liên quan đến sức khỏe và phong cách sống lên trang mạng xã hội Ảnh: NVCC

Các nội dung cô chia sẻ chủ yếu xoay quanh làm đẹp, du lịch, chăm sóc sức khỏe và đời sống cá nhân. Song song đó, Misoa cũng thường xuyên đăng tải hành trình chạy bộ và tập luyện trên các nền tảng cá nhân.

Đầu năm 2026, cô hoàn thành cự ly full marathon tại Tokyo Marathon 2026, một trong những giải chạy thuộc hệ thống World Marathon Majors. Sau đó, Misoa tiếp tục chia sẻ các nội dung liên quan đến quá trình luyện tập, chế độ sinh hoạt cũng như trải nghiệm tham gia marathon.

Hiện Misoa vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung và hợp tác với nhiều thương hiệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, nữ MC khá hạn chế chia sẻ về đời tư trong suốt thời gian qua.

Việc công khai thông tin được cầu hôn vì vậy nhận được nhiều sự quan tâm từ người theo dõi. Hiện nữ MC chưa tiết lộ thêm về kế hoạch tổ chức hôn lễ hay những dự định mới sau khi thông báo tin vui.