MC Mong vướng bê bối đời tư với nữ doanh nhân

Làng giải trí Hàn Quốc đang xôn xao trước những thông tin liên quan đến ca sĩ, nhà sản xuất MC Mong (47 tuổi, tên thật là Shin Dong Hyun) và bà Cha Ga Won - Chủ tịch tập đoàn Piak Group kiêm CEO Công ty One Hundred Label. Vụ việc bùng nổ sau khi chương trình điều tra PD Notebook của đài MBC phát sóng tập đặc biệt mang tên MC Mong và bí mật kinh doanh K pop của vị chủ tịch.

Ngày 3.6, tờ Star News Korea và Maeil Business Newspaper cho biết chương trình đã công bố một số tin nhắn được cho là của MC Mong gửi cho người thân của bà Cha Ga Won. Nội dung các tin nhắn này làm dấy lên nghi vấn hai người từng có quan hệ tình cảm vượt quá mức đồng nghiệp. Tuy nhiên, tính xác thực của những đoạn tin nhắn vẫn đang là tâm điểm tranh cãi.

Trong chương trình PD Notebook, một người đàn ông được giới thiệu là họ hàng của bà Cha Ga Won công khai đoạn tin nhắn được cho là do MC Mong gửi. Theo nội dung được chương trình trích dẫn, MC Mong được cho là đã thừa nhận từng hẹn hò với Cha Ga Won sau khi nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ bà trong nhiều năm.

MC Mong phủ nhận các cáo buộc liên quan đến đời tư sau khi chương trình điều tra của MBC công bố loạt tin nhắn gây tranh cãi Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH PD NOTEBOOK

Ngoài nghi vấn tình cảm, chương trình còn đề cập đến các cáo buộc liên quan đến hoạt động tài chính, quản lý quỹ và những khoản tiền được cho là đã được sử dụng để hỗ trợ MC Mong trong thời gian qua. Các nội dung này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc, khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Theo Korea Times, chương trình còn đề cập đến cáo buộc rằng những tin nhắn nói trên chứa các nội dung như việc MC Mong từng xác nhận mối quan hệ với Cha Ga Won. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin xuất hiện trong chương trình điều tra và chưa được cơ quan chức năng xác nhận độc lập.

MC Mong lên tiếng phủ nhận

Sau khi chương trình phát sóng, MC Mong đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ toàn bộ các cáo buộc. Tờ Star News Korea đưa tin trong buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội ngày 3.6, nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy kiệt sức trước làn sóng tranh cãi đang diễn ra.

MC Mong khẳng định chương trình chưa xác minh đầy đủ các thông tin trước khi phát sóng và phủ nhận những cáo buộc liên quan đến đời tư. Anh cho rằng các thông tin được đưa ra đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cũng như công việc của mình.

Nam ca sĩ đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp pháp lý mạnh mẽ nhằm bảo vệ bản thân trước những gì anh cho là thông tin sai lệch. Theo Star News Korea, MC Mong và các bên liên quan đang cân nhắc khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với những người phát tán hoặc lan truyền các cáo buộc mà họ cho là không có căn cứ.

Phía Cha Ga Won cũng lên tiếng bác thông tin

Không chỉ MC Mong, bà Cha Ga Won cũng phủ nhận toàn bộ các nghi vấn liên quan đến mối quan hệ tình cảm với nam ca sĩ.

Nữ doanh nhân Cha Ga Won trở thành tâm điểm chú ý khi bị nhắc tên trong bê bối đời tư với MC Mong Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH PD NOTEBOOK

Theo The Chosun Daily, nữ doanh nhân khẳng định những thông tin được lan truyền về mình là không đúng sự thật. Bà phủ nhận các cáo buộc liên quan đến đời tư cũng như những nghi vấn về việc sử dụng tiền cá nhân hoặc tiền doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề riêng của MC Mong.

Trước đó, One Hundred Label cũng đã phát đi thông báo chính thức cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với các trường hợp phát tán tin đồn ác ý hoặc thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến công ty và lãnh đạo doanh nghiệp.

Vụ việc hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Trong khi PD Notebook cho rằng họ đã thu thập được nhiều lời khai và tài liệu liên quan, phía MC Mong và Cha Ga Won lại khẳng định những thông tin được công bố đã bị bóp méo hoặc chưa được xác thực đầy đủ.

Giới truyền thông Hàn Quốc nhận định đây có thể sẽ là một trong những vụ tranh cãi lớn của ngành giải trí nước này trong thời gian tới, đặc biệt khi One Hundred Label đang quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và liên tục vướng vào các tranh chấp liên quan đến hoạt động công ty.