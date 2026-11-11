MC Nguyên Khang lần đầu trải lòng về cú sốc cháy nhà hàng

Tháng 5.2020, nhà hàng hải sản của Nguyên Khang cùng các cổ đông tại Phú Quốc bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Toàn bộ cơ sở vật chất bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều vật dụng và trang thiết bị gần như bị thiêu rụi.

Nguyên Khang nhắc về biến cố

Thời điểm đó, Nguyên Khang cho biết anh và các cổ đông không muốn công bố cụ thể số tiền thiệt hại vì lo ngại ảnh hưởng đến tinh thần gia đình những người cùng góp vốn. Biến cố khiến nam MC không khỏi bàng hoàng, nhất là khi hoạt động kinh doanh vừa có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian khó khăn.

MC Nguyên Khang từng trải qua cú sốc lớn khi nhà hàng hải sản tại Phú Quốc bị hỏa hoạn thiêu rụi gần như toàn bộ cơ sở vật chất vào năm 2020 Ảnh: NVCC

Anh từng chia sẻ không muốn kể quá nhiều với gia đình, nhưng mẹ vẫn biết chuyện và gọi điện hỏi thăm, động viên. Sự quan tâm ấy khiến anh xúc động giữa thời điểm phải đối diện với tổn thất lớn. Dù vậy, Nguyên Khang vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực, cùng các cổ đông tìm hướng giải quyết hậu quả. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, khán giả đã quan tâm và động viên mình.

Hướng đi mới của MC Nguyên Khang

Sau biến cố kinh doanh, Nguyên Khang tiếp tục mở rộng hoạt động ở lĩnh vực sản xuất nội dung và tổ chức biểu diễn. Dịp kỷ niệm 5 năm The Khang Show và 20 năm làm nghề MC, anh quyết định thực hiện đêm nhạc bán vé đầu tiên do mình trực tiếp đầu tư và tổ chức, mang tên Thanh xuân rực rỡ.

Chương trình dự kiến diễn ra ngày 5.12 tại TP.HCM, với khoảng 450 khán giả. Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Thanh Thủy, diễn viên Lê Khánh cùng các ca sĩ Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Hiền Thục, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Thảo Trang, Hồ Quang Hiếu. Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ như Ôn Vĩnh Quang, Tố My, Ngọc Phụng, NiNi và K.Dee.

Đáng chú ý, chương trình còn có màn kết hợp giữa Như Quỳnh và Mai Thiên Vân. Dù đã hoạt động nhiều năm trên sân khấu hải ngoại, cả hai chưa từng song ca trước đó. Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả trong số Music Wave phát cuối tháng 10 với ca khúc Tuổi mộng xứ đông, Nguyên Khang quyết định đưa màn kết hợp này lên sân khấu trực tiếp.

Nam MC tiếp tục thử sức ở vai trò nhà sản xuất, trực tiếp đầu tư và tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ nhân dịp kỷ niệm 20 năm làm nghề Ảnh: NVCC

Nam MC cho biết khi ngỏ lời mời, quản lý của hai nữ ca sĩ đều tỏ ra bất ngờ và hỏi lại liệu anh có chắc chắn muốn thực hiện ý tưởng này hay không. Tuy nhiên, Nguyên Khang vẫn quyết tâm theo đuổi kế hoạch vì mong muốn mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả.

Không chỉ quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi, Nguyên Khang còn dành cơ hội cho các gương mặt trẻ. Trong đó, Ôn Vĩnh Quang là một trường hợp khiến anh chú ý bởi từng đối diện với những lời miệt thị ngoại hình và biến cố sức khỏe, có thời điểm tưởng chừng phải từ bỏ con đường ca hát. Thông qua The Khang Show, nam ca sĩ có thêm cơ hội trở lại với âm nhạc và tiếp cận đông đảo khán giả hơn.

Nam MC cũng thẳng thắn cho biết bản thân không đủ nguồn lực để tự chi trả toàn bộ chi phí sản xuất, do đó phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác ở những hạng mục như sân khấu, âm thanh và âm nhạc. Nếu doanh thu bán vé không đạt kỳ vọng, nguy cơ thua lỗ là điều anh phải tính đến.

"Trước đây, kiếm được 5 đồng thì tôi chi 4 đồng cho sản xuất. Giờ quy mô lớn hơn, kiếm 10 đồng tôi chi 9 đồng để tái đầu tư. Tôi muốn chương trình chỉn chu nên phải mời ê kíp tốt nhất, mà ê kíp tốt thì chi phí không thể thấp", Nguyên Khang chia sẻ.

Với nam MC, việc chuyển từ sản xuất chương trình ghi hình sang tổ chức biểu diễn trực tiếp là một thử thách hoàn toàn mới. Anh phải học hỏi thêm nhiều lĩnh vực ngoài chuyên môn dẫn chương trình, từ tài chính, kỹ thuật, âm nhạc đến quản lý sản xuất. Những áp lực này chỉ thực sự hiện rõ khi anh trực tiếp đứng ra đầu tư và chịu trách nhiệm cho một sự kiện.