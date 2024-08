MC nổi tiếng CNN khám phá TP.HCM

MC nổi tiếng của CNN dẫn dắt chương trình

MC kỳ cựu và được yêu thích hàng đầu của CNN Richard Quest là người dẫn dắt chương trình Quest's World of Wonder. Richard Quest hào hứng khi nói về lý do chính chọn TP.HCM là địa điểm trong số mới của Quest's World of Wonder: "Tôi không đến Việt Nam suốt 20 năm qua. Vì vậy, tôi quyết định sẽ chọn nơi này làm điểm đến tiếp theo của chương trình. Việt Nam giờ đây thật hấp dẫn, với sự nồng hậu, chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về, ngày càng đặt trọng tâm vào phát triển du lịch".

Richard Quest (người ngồi sau) và bạn đồng hành từ Joy Journeys - Po Trần trong hành trình khám phá TP.HCM Ảnh: MINH HÀ

"Người ta nói rằng khi đến Việt Nam, bạn sẽ hiểu được rất nhiều điều chỉ sau vài phút, nhưng phần còn lại thì phải trải nghiệm thực tế", trích Người Mỹ trầm lặng (Graham Greene). Đây cũng chính là câu thoại mà Richard Quest đã chia sẻ và thực hiện xuyên suốt trong hành trình của ông tại thành phố sôi động, tươi trẻ này.

Không chỉ đến và đi du lịch ở TP.HCM, Richard Quest còn trải nghiệm lối sống, văn hóa và những nét độc đáo mà chỉ có người dân địa phương mới biết, ví dụ như: học cách băng qua đường, thưởng thức bánh xèo, trải nghiệm cắt tóc lề đường... Qua những hình ảnh gần gũi đó, Richard Quest dường như đang ở vai trò một đại sứ cho du lịch Việt, mang hình ảnh, đất nước và con người nơi đây đến với du khách toàn cầu.

Richard Quest trải nghiệm dịch vụ hớt tóc vỉa hè ở TP.HCM Ảnh: MINH HÀ

Cơ hội vàng quảng bá du lịch Việt Nam?

CNN là kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng, hoạt động và đưa tin về nhiều mảng khác nhau từ chính trị, sức khỏe đến kinh tế, du lịch. Việc Joy Journeys hợp tác với CNN trong chương trình Quest's World of Wonder là cơ hội vàng để quảng bá, chia sẻ hình ảnh Việt Nam đến du khách nước ngoài.

Joy Journeys là công ty du lịch lữ hành với thế mạnh du lịch trải nghiệm, đã được chứng minh qua các giải thưởng mà họ đạt được từ các kênh du lịch hàng đầu như Travelers' Choice Award 2023, Travelers' Choice Award 2024 của Tripadvisor, Superhost trên Airbnb hay Badge Of Excellence của Viator.

Thông qua các kênh truyền thông khác nhau của Joy Journeys, hy vọng sẽ không chỉ mang đến sự trải nghiệm ở việc đi tour đơn thuần, mà đó còn là sự thú vị mà họ đã làm thông qua các nội dung về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam sẽ truyền tải đến khắp bạn bè quốc tế.

Quest’s World of Wonder ghi hình Richard Quest tại TP. HCM

Ảnh: MINH HÀ

Trong hành trình lần này, Joy Journeys là một mảnh ghép được chọn để hoàn chỉnh bức tranh của chương trình Quest's World of Wonder tại TP.HCM. Sự góp mặt của Richard Quest như một người bạn đồng hành làm cho chương trình thêm phần độc đáo, thú vị và "Việt Nam" hơn rất nhiều.

Nếu được tận dụng đúng cách, đây sẽ là một cú hích để du lịch Việt Nam có thể vươn xa ra quốc tế, tiếp cận được tệp khách hàng thích khám phá, yêu du lịch, đặc biệt là phân khúc khách cao cấp ưa chuộng những trải nghiệm độc đáo.

Trong thời đại công nghệ và truyền thông phát triển bùng nổ, việc xuất hiện trên các kênh, đài truyền hình lớn là cơ hội tốt để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch cho ngành du lịch nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.