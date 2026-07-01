MC Phương Thảo, ‘người kể chuyện’ của thành phố

Thanh xuân "ăn ngủ" trên các sân khấu dành cho thanh niên

Sau nhiều năm trong nghề, MC Phương Thảo vẫn giữ vẹn nguyên sự nồng nhiệt và tính cách hồn hậu, chân thành. Trong đời thường, giải nhì cuộc thi Duyên dáng truyền hình 2007 gây ấn tượng với gương mặt có lúm đồng tiền duyên dáng, vóc dáng nhỏ nhắn cân đối cùng đôi mắt "biết cười". Những năm gần đây, dù không đi show dày đặc nhưng mỗi khi xuất hiện, khán giả vẫn nhanh chóng nhận ra chị nhờ phong thái tự tin và nét cười duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Sức hút lớn nhất ở nữ MC vẫn là giọng nói truyền cảm và sự sâu sắc trong từng lời dẫn - những điều chỉ tìm thấy ở một người dẫn chương trình giàu trải nghiệm.

MC Phương Thảo chụp ảnh kỷ niệm trong ngày tham gia tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất

MC sinh năm 1979 cho rằng chính tuổi thơ "long đong", liên tục chuyển dịch từ TP.HCM đến Lâm Đồng rồi lại quay về TP.HCM đã góp phần tạo nên giọng nói đặc biệt của chị. Chất giọng Sài Gòn được trung hòa vừa vặn khi chị đi qua nhiều vùng đất và cũng nhờ chị sớm có ý thức tự sửa mình để giọng nói "trời cho" trở nên mềm mại, chuẩn mực hơn. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Khoa Ngữ văn - Báo chí, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2001, chị bước vào hành trình lập nghiệp với "vốn liếng" chỉ gồm chiếc xe máy và một khoản tiền nhỏ ba mẹ cho dùng để may áo dài và mua đồ trang điểm. Cơ duyên là những bước chân đầu tiên trong nghề MC của chị bắt đầu từ Nhà văn hóa (NVH) Thanh niên, nơi chị từng học khóa "Người dẫn chương trình".

Bác sĩ Hảo Hớn làm “trợ lý”, cùng hai con đi ủng hộ mẹ làm MC chương trình khai mạc Lễ hội đường sách Tết Ảnh: NVCC

Từ sân khấu trong nhà, chị bước ra sân khấu 4A ngoài trời của NVH Thanh niên, dẫn các đêm hội văn hóa do Thành đoàn tổ chức trên đường Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch… Những năm tháng "ăn ngủ" trên sân khấu thanh niên đã giúp chị trưởng thành, trui rèn bản lĩnh qua những va vấp. Sau khi về làm việc tại Đài truyền hình TP.HCM (HTV), chị gắn bó trong hơn một thập niên và không thể quên cột mốc dẫn cầu truyền hình "Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.HCM" năm 2006 ở điểm cầu tại Lào. Đây cũng chính là chuyến xuất ngoại đầu tiên của chị.

Phương Thảo trở thành một trong những MC nổi tiếng trong thập niên 2010. Tên tuổi chị gắn với chương trình thời sự của HTV, các cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình, Chuông vàng vọng cổ, Tiếng hát truyền hình...; gameshow Vui để học, Vượt lên chính mình…; các cầu truyền hình và chương trình truyền hình trực tiếp.

MC Phương Thảo và MC Minh Hoàng là bạn dẫn ăn ý ở nhiều chương trình nghệ thuật chính luận Ảnh: NVCC

"Thành phố mình cực kỳ sôi động và luôn có cơ hội cho mỗi người trẻ có năng lực, có khao khát vươn lên và biết cố gắng, có nỗ lực phấn đấu", MC Phương Thảo chia sẻ. Không chỉ có sự nghiệp thăng hoa, nơi đây còn mang đến cho chị "bến đỗ" hạnh phúc với một bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố. Tổ ấm của MC Phương Thảo và TS-BS CKII Nguyễn Minh Hảo Hớn (hiện là Trưởng khoa Mũi Xoang - Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM) đã có 17 năm hạnh phúc với 2 con Hồng Hạc và Tùng Hạc đang là học sinh phổ thông.

"Người truyền lửa" cho sự kiện chính luận

MC Phương Thảo nói may mắn lớn nhất trong sự nghiệp của chị là luôn được tin tưởng giao trọng trách dẫn những chương trình, sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố. Là giọng nữ MC chính luận duyên dáng, sâu sắc và giàu kinh nghiệm, chị không chỉ đọc lời dẫn được viết trên giấy mà kể những câu chuyện của thành phố qua từng chương trình. Ở các sự kiện lớn như Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nam bộ kháng chiến, chương trình nghệ thuật tại Lễ hội làng Sen kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu truyền hình Bản hùng ca mùa xuân... kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, TP.HCM - Rực rỡ tên vàng kỷ niệm 40 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác, các chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày đất nước thống nhất..., có sự tham dự của các vị lãnh đạo cấp cao, các chính khách và học giả quốc tế... khiến chị cảm thấy áp lực hơn nhưng cũng tự hào hơn khi hoàn thành vai trò cầu nối, chuyển tải trọn vẹn tinh thần, sứ mệnh chính trị thông qua nghệ thuật trình diễn.

MC Phương Thảo và con gái Hồng Hạc làm MC khai mạc chương trình Tuần lễ Kết nối di sản tại Bảo tàng TP.HCM ngày 27.6.2026

Dấu son rực rỡ nhất trên hành trình sự nghiệp của chị là kỷ niệm đứng trên sân khấu đường Lê Duẩn trong đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Chị là MC dẫn chương trình văn nghệ Rạng rỡ non sông Việt Nam và ngay sau đó tham gia khối diễu hành văn nghệ sĩ tiêu biểu. "Đó là vinh dự lớn và kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi", chị tâm sự.

MC Phương Thảo và MC Vũ Mạnh Cường dẫn chương trình Giai điệu từ những vần thơ, kỷ niệm 50 năm Văn học nghệ thuật thành phố ẢNH: Ban tổ chức cung cấp

Không tham gia hoạt động xã hội một cách rầm rộ, vợ chồng nữ MC chọn cách đồng hành lặng lẽ cùng các chương trình thiện nguyện do bạn bè thân thiết tổ chức. Chị cũng gắn bó cùng "Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù" với vai trò tình nguyện viên thu âm sách nói trong gần 10 năm qua. Anh chị được khán giả, bạn bè và đồng nghiệp ngưỡng mộ vì nuôi dạy con cái chu toàn và luôn lan tỏa lối sống tích cực cả trong đời thực lẫn trên mạng xã hội. MC Phương Thảo tâm sự: "Chúng tôi không dám nhận là gia đình kiểu mẫu, chỉ hy vọng câu chuyện mình chia sẻ góp thêm góc nhìn lạc quan, lan tỏa đến mọi người xung quanh lối sống tử tế, hòa nhã và văn minh. Từ đó mỗi người sẽ góp sức làm nên một thành phố nhân văn, nghĩa tình, hào sảng". (còn tiếp)