'MC quốc dân' Yoo Jae Suk lần đầu hủy lịch quay sau 35 năm

Theo MyDaily ngày 22.9, Yoo Jae Suk có mặt tại một địa điểm gần Jongno, Seoul (Hàn Quốc) để ghi hình chương trình Whenever Possible của đài SBS. Tuy nhiên, ngay trước giờ bấm máy, anh thông báo với đội ngũ sản xuất rằng mình không khỏe và buổi quay cuối cùng phải hủy. Quyết định được cho là đưa ra không lâu sau khi nam MC đến nơi và chào hỏi các nhân viên.

Sức khỏe không đảm bảo khiến Yoo Jae Suk phá lệ sau 35 năm

Một nguồn tin cho biết Yoo Jae Suk bị cảm lạnh, đau nhức toàn thân và sốt cao trong ngày hôm đó. Dù không khỏe, anh vẫn cố gắng có mặt tại địa điểm quay. Tuy nhiên, do tình trạng không cải thiện, buổi ghi hình được cho là đã dời sang ngày khác. "Ngay khi đến nơi, anh ấy trông không khỏe nên mọi người đều lo lắng. Yoo Jae Suk đã xin lỗi các nhân viên và mong được thông cảm", một thành viên trong ê kíp kể lại.

Trong suốt sự nghiệp kể từ năm 1991, nam nghệ sĩ 7X luôn duy trì hình ảnh chăm chỉ, tận tâm với công việc Ảnh: Chụp màn hình show Yoo Jae Suk Camp

Theo bài báo, đây là lần đầu kể từ khi ra mắt, Yoo Jae Suk phải hủy buổi ghi hình ngay trong ngày vì vấn đề sức khỏe, dù đã có mặt tại địa điểm quay. Năm 2021, anh từng báo hủy lịch ghi hình chương trình You Quiz on the Block của đài tvN sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, khi đó, việc hủy lịch được thông báo từ trước, khác với lần này khi nam MC đã đến nơi nhưng không thể bắt đầu công việc vì sức khỏe không đảm bảo. Sự việc thu hút sự chú ý bởi Yoo Jae Suk từ lâu được biết đến với tác phong chuyên nghiệp, hiếm khi vắng mặt hoặc đến muộn trong các buổi ghi hình. Thông tin về tình trạng sức khỏe của anh cũng khiến người hâm mộ lo lắng.

Yoo Jae Suk sinh năm 1972, bước chân vào ngành giải trí thông qua Liên hoan hài sinh viên KBS lần thứ nhất vào năm 1991. Năm 2008, anh kết hôn với Na Kyung Eun, cựu phát thanh viên đài MBC kém anh 9 tuổi. Hai người có một con trai tên Ji Ho và một con gái tên Na Eun.

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động, Yoo Jae Suk được xem là một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn của ngành giải trí Hàn Quốc. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình đình đám như Infinite Challenge, Running Man, Happy Together, Hangout with Yoo và You Quiz on the Block. Đặc biệt, Running Man góp phần đưa tên tuổi nam MC phủ sóng rộng khắp châu Á, trong khi Infinite Challenge từng là một trong những chương trình tạp kỹ tiêu biểu của truyền hình xứ kim chi.

Sức ảnh hưởng của Yoo Jae Suk còn được thể hiện qua bảng thành tích giải thưởng hiếm có. Tính đến cuối năm 2025, nam MC đã sở hữu 21 Daesang, giải thưởng cao nhất tại các lễ trao giải truyền hình lớn của Hàn Quốc. Trong đó, anh có 9 Daesang tại MBC, 7 Daesang tại SBS và 2 Daesang tại KBS, bên cạnh những giải thưởng lớn khác trong sự nghiệp. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của Yoo Jae Suk với danh xưng "MC quốc dân" suốt nhiều năm qua.