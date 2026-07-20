MC Sincere Star 2026: Lộ diện những ‘ngôi sao chân thành’

MC Sincere Star là cuộc thi nghề MC chuyên nghiệp, dành riêng cho học viên MC Academy, được đăng cai tổ chức hằng năm. Cuộc thi do MC Hoài Hương, Nhà sáng lập học viện, phát triển format. Cô cũng ngồi ghế giám khảo đêm chung kết cùng MC Nguyên Khang, MC Quốc Bình.

Từ trái qua: Giám khảo MC Hoài Hương - Giải vàng Nhật Khánh - Giám khảo MC Nguyên Khang và Top 16 chung cuộc

Không dừng lại ở việc tìm kiếm người dẫn chương trình giỏi, cuộc thi hướng đến việc rèn luyện tư duy, phẩm chất và khả năng lan tỏa giá trị tích cực qua thông điệp: "MC có thể không phải là một ngôi sao, nhưng ở khoảnh khắc bạn chân thành nhất, một ngôi sao đã xuất hiện".

Điểm đặc biệt của giải đấu là cơ chế tích lũy điểm qua 3 giai đoạn (Sincere Challenge, Sincere Reveal, Sincere Final), giúp đánh giá toàn diện năng lực thay vì loại trực tiếp.

Bước sang mùa giải 2026 với chủ đề "Ngôi sao chân thành", chương trình tập trung khai thác các năng lực cốt lõi của con người (human skills) giúp thí sinh khẳng định bản sắc riêng trong thời đại công nghệ.

Đêm chung kết đòi hỏi Top 16 thể hiện tư duy sản xuất qua phần thi Create to Impact, trước khi Top 6 bước vào vòng thi phản biện Sincere Chosen One.

Đặc biệt, tại đêm chung kết, BTC chính thức công bố kể từ mùa thứ 10, cuộc thi sẽ đổi tên từ MCA Sincere Star thành MC Sincere Star nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu truyền thông, tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm những tài năng dẫn chương trình chân thành và bản lĩnh.