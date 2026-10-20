MC Thế Cương: Khi giọng nói trở thành thương hiệu cá nhân

Gần 15 năm gắn bó với Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), BTV - MC Thế Cương tạo dựng vị thế riêng nhờ chất giọng trầm ấm, phong thái điềm tĩnh và tính kỷ luật. Từ người dẫn bản tin khai sóng năm 2011 đến vai trò giám khảo chuyên môn năm 2026, hành trình của anh là minh chứng cho sự rèn luyện bền bỉ trong môi trường truyền thông nhiều biến động.

Trong thế giới mạng xã hội, nơi sự nổi tiếng đôi khi tính bằng lượt xem hay số người theo dõi, đại úy Nguyễn Thế Cương chọn hướng đi khác: xây dựng thương hiệu cá nhân bằng năng lực chuyên môn và sự hiện diện chỉn chu.

MC Thế Cương trong một bản tin thời sự trên sóng ANTV Ảnh: NVCC

Áp lực sau ống kính thời sự

Khán giả quen thuộc với hình ảnh Thế Cương trong bộ sắc phục Công an nhân dân cùng chất giọng chững chạc trên các bản tin thời sự. Phía sau hình ảnh ấy là chặng đường dài nỗ lực của một tay ngang, từng tốt nghiệp Học viện Quản lý Giáo dục trước khi bén duyên với truyền hình.

Ngày 11.12.2011, ANTV chính thức phát sóng. Thế Cương được tin tưởng giao dẫn bản tin thời sự đầu tiên. Khoảnh khắc lo lắng đến mất ngủ trong đêm khai sóng trở thành điểm khởi đầu cho sự nghiệp của anh.

Sinh ra tại Hải Dương, anh phải dành nhiều thời gian sửa từng âm vực, điều chỉnh tốc độ và cách nhấn nhá để tròn vành rõ tiếng trên sóng truyền hình. Việc dẫn các chương trình an ninh trật tự đòi hỏi sự chuẩn xác cao, không chỉ ở giọng đọc mà còn ở khả năng làm chủ cảm xúc và ứng phó tình huống trực tiếp. Qua thời gian, chính giọng nói ấy đã trở thành "nhãn hiệu" riêng của anh.

Mở rộng không gian tiếp cận khán giả

Bên cạnh sóng truyền hình, Thế Cương chủ động kết nối với khán giả trên không gian số. Kênh TikTok @mcthecuongantv của anh hiện thu hút khoảng 75.900 người theo dõi và 1,3 triệu lượt thích, trong đó có những đoạn âm thanh đạt hơn 3 triệu lượt nghe.

Thay vì chạy theo xu hướng giật gân, anh tận dụng mạng xã hội để chia sẻ chuyện hậu trường, kỹ năng nói và khoảnh khắc đời thường. Sự tiết chế này giúp anh tiếp cận nhiều khán giả trẻ mà vẫn giữ trọn hình ảnh chuẩn mực của một BTV thời sự.

MC Thế Cương cùng bạn diễn dẫn dắt tại một sự kiện lớn Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở trường quay, Thế Cương còn phủ sóng tại các sự kiện lớn. Từ các lễ hội truyền thống như Lễ hội Đền Trần, Côn Sơn - Kiếp Bạc, đến đêm chung kết Mrs Earth Vietnam 2024 hay chương trình nghệ thuật Mạch nguồn bình yên tại Điện Biên trước 15.000 khán giả, anh đều thể hiện sự linh hoạt trong phong thái dẫn dắt.

Tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV (diễn ra từ ngày 22 - 27.10.2026 tại Hà Nội), Thế Cương đảm nhận vai trò giám khảo hạng mục thi Phát thanh viên - Người dẫn chương trình, đồng thời dẫn dắt đêm khai mạc tại Nhà hát Hồ Gươm.

Việc ngồi chung hàng ghế giám khảo với các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm như đại tá Mai Thao, NSND Mỹ Uyên, MC Mỹ Vân, MC Hữu Bằng đánh dấu bước tiến mới của nam MC, từ người thực hành sang người đánh giá và định hướng chuyên môn.

Anh từng trải lòng: "Nếu chỉ dừng lại ở việc đọc và dẫn mà không có kiến thức, bạn chỉ là 'máy nói' vô hồn". Quan điểm này đúc kết đúng yêu cầu cốt lõi của nghề: người dẫn chương trình cần tư duy biên tập, sự am hiểu nội dung và bản lĩnh xử lý thông tin chứ không chỉ dừng ở kỹ thuật biểu diễn.

Từ cậu bé theo mẹ đến đài truyền thanh xã đến BTV bản tin thời sự trên ANTV, hành trình của Nguyễn Thế Cương khẳng định một giá trị giản dị: thương hiệu bền vững không đến từ sự chú ý tức thời, mà được bồi đắp bằng trách nhiệm và sự tôn trọng khán giả qua từng lần xuất hiện.