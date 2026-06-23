MC thời sự từng gây chú ý khi thi hoa hậu giờ ra sao?

MC Thu Hòa từng vào Top 10 Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 và là một trong những biên tập viên thời sự nổi bật ở khu vực miền Bắc.

Nữ MC thể hiện khả năng dẫn dắt sân khấu chuyên nghiệp tại Miss Cosmo TP.HCM 2026 ẢNH: NSCC

Người đẹp Ninh Bình cho biết cô được mời đảm nhận vai trò MC cho phần thi Người đẹp Thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026 và là khách mời trong đêm thi chung kết. Xen kẽ với lịch trình tại cuộc thi này, cô còn tham gia tập chương trình và trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026.

Ở show thời trang CEM, cô được stylist Lê Minh Ngọc gửi gắm vai trò first face, trình diễn mở màn cho bộ sưu tập mùa hè Awakened Glow. Tiếp đó, cô sải bước cùng dàn hoa hậu và người mẫu chuyên nghiệp cho bộ sưu tập DMC của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

MC Thu Hòa trình diễn tại tuần lễ thời trang. Từng có kinh nghiệm thi nhan sắc nên khi diễn thời trang, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và người hâm mộ về kỹ năng catwalk

ẢNH: BTC

Trên sân khấu làm MC, Thu Hòa gây ấn tượng với giọng nói truyền cảm, lối dẫn tự tin, linh hoạt và giàu năng lượng. Trên sàn runway, cô catwalk chắc chắn và tự tin, thể hiện được tinh thần thời trang mà nhà thiết kế gửi gắm.

Người đẹp quê Ninh Bình cho biết cô cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được nhiều đơn vị tổ chức, đối tác và khán giả tin tưởng, yêu mến. Bên cạnh niềm vui và cơ hội phát triển nghề nghiệp ở cả hai miền Nam, Bắc thì việc phải liên tục di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM cũng mang đến không ít áp lực.

"Có những ngày tôi và ê kíp phải tham gia từ hai đến ba sự kiện liên tiếp với thời gian chuẩn bị và di chuyển vô cùng gấp rút. Tuy nhiên tôi luôn xem đó là động lực để rèn luyện sự chuyên nghiệp và khả năng thích nghi trong công việc”, cô tâm sự.

MC Thu Hòa (thứ hai từ phải sang) trong màn diễn kết show CEM cùng Hoa hậu Hương Giang, Stylist Lê Minh Ngọc, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và người mẫu Lincoln Bùi ẢNH: BTC

Trước khi lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2025 cùng giải thưởng Người đẹp được yêu thích nhất, Thu Hòa từng hai lần ghi danh dự thi vào các năm 2019 và 2022. Cô bắt đầu công việc MC - biên tập viên chương trình thời sự tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội từ năm 2023.

Nói về việc liệu có ôm đồm nhiều vai trò, từ MC đến người mẫu thời trang và nhiều hoạt động nghệ thuật khác, Thu Hòa cho rằng tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để trải nghiệm, học hỏi và cống hiến. Do vậy cô cảm thấy rất cần thiết để liên tục học hỏi, trau dồi kỹ năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó liên tục hoàn thiện bản thân và mang đến nhiều giá trị hơn trong công việc.