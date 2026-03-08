MC Thu Hà tiết lộ về người phụ nữ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp

Nữ MC sinh năm 1996 gây ấn tượng với nhan sắc thu hút ẢNH: NVCC

MC Thu Hà kể suốt nhiều năm qua, dù công việc bận rộn đến đâu, cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên mẹ trong ngày đặc biệt này. Đôi khi chỉ là một bó hoa nhỏ hay món quà giản dị, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là được quây quần bên gia đình. Với nữ MC, ký ức đáng nhớ nhất về ngày 8.3 là khi còn học cấp hai, cô đã dành dụm tiền tiêu vặt để mua tặng mẹ một chiếc kẹp tóc. "Lúc đó món quà rất nhỏ, nhưng chỉ cần thấy mẹ cười thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi", Thu Hà nhớ lại.

Khi trưởng thành và bắt đầu công việc, thậm chí có thời gian phải sống xa nhà, nữ MC mới nhận ra những điều giản dị bên mẹ mới là điều khiến cô nhớ nhất. Không phải những món quà đắt tiền, mà chính là những khoảnh khắc đời thường như cùng mẹ đi may áo dài, chở mẹ đi gội đầu hay đơn giản là cùng nhau dạo phố.

Theo Thu Hà, những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại chứa đựng nhiều cảm xúc. "Tôi nhận ra món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ không phải là vật chất, mà chính là sự hiện diện và sự quan tâm của mình", cô chia sẻ.

Trong mắt Thu Hà, mẹ là người phụ nữ giản dị nhưng đầy nghị lực. Bà không phải doanh nhân hay người nổi tiếng, nhưng lại là người vừa bôn ba kiếm sống vừa chăm lo chu toàn cho gia đình. Chính hình ảnh đó đã trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với nữ MC trong hành trình trưởng thành.

"Mẹ luôn dạy Hà rằng hãy biết cho đi những điều tốt đẹp nhất, bởi những trái tim tử tế rồi sẽ chạm đến những trái tim tử tế", cô nói.

MC Thu Hà chia sẻ những kỷ niệm xúc động về mẹ nhân dịp 8.3 ẢNH: NVCC

Những lời dạy tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành nền tảng quan trọng trong cách Thu Hà làm nghề. Với cô, công việc dẫn chương trình không chỉ là khả năng nói trước công chúng mà còn là trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc.

Nữ MC cho biết dù dẫn chương trình lớn hay nhỏ, cô vẫn luôn cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng và làm việc bằng thái độ chỉn chu nhất. "Mẹ không làm trong lĩnh vực nghệ thuật hay truyền thông, nhưng chính những giá trị mà mẹ dạy từ khi tôi còn nhỏ đã giúp tôi vững vàng hơn trên con đường nghề nghiệp. Với tôi, mẹ giống như một 'đại gia tinh thần', người luôn cho mình những lời khuyên chân thành mỗi khi cần", Thu Hà bộc bạch.

Một trong những lời dạy mà nữ MC luôn ghi nhớ là: "Làm gì cũng phải làm cho đàng hoàng". Theo Thu Hà, khi bước ra xã hội và trải qua nhiều va chạm trong công việc, cô càng thấm thía ý nghĩa của câu nói ấy.

"Công việc MC không đơn thuần chỉ là nói. Đằng sau mỗi chương trình là sự chuẩn bị, là trách nhiệm với khán giả và với chính nghề nghiệp của mình. Khi mình làm việc bằng sự tử tế và nghiêm túc, giá trị của công việc mới có thể bền vững", cô chia sẻ.

Ngoài vai trò MC song ngữ, Thu Hà còn theo đuổi con đường học thuật trong lĩnh vực luật ẢNH: NVCC

Bên cạnh câu chuyện về mẹ, dịp 8.3 năm nay, Thu Hà cũng gửi gắm thông điệp đến phụ nữ về việc biết yêu thương bản thân. Theo cô, phụ nữ hiện đại đang đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc: vừa mạnh mẽ trong công việc, vừa dịu dàng trong gia đình, vừa theo đuổi những ước mơ riêng.

Tuy nhiên, nữ MC cho rằng nhiều phụ nữ thường giỏi chăm sóc cho người khác nhưng lại quên dành thời gian cho chính mình. Vì vậy, cô mong rằng ngày 8.3 sẽ là dịp để mỗi người phụ nữ tự nhìn lại và dành cho bản thân một chút yêu thương.

"Phụ nữ hãy cho mình một chút nghỉ ngơi, một chút tự hào về những gì mình đã làm được. Khi người phụ nữ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, cô ấy không chỉ làm đẹp cho cuộc sống của mình mà còn lan tỏa rất nhiều điều tích cực đến những người xung quanh", Thu Hà chia sẻ.

Sinh năm 1996, Nguyễn Thị Thu Hà được biết đến sau khi giành Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023. Cô tốt nghiệp hai ngành Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Luật TP.HCM, đồng thời đang theo học chương trình thạc sĩ luật tại Pháp.

Không chỉ hoạt động với vai trò MC song ngữ, Thu Hà còn tham gia diễn xuất trong sitcom Bách gia nhất truyện (Truyền hình Cần Thơ). Trên sân khấu, cô được biết đến với phong cách dẫn dắt mạch lạc, truyền cảm, từng góp mặt trong nhiều chương trình lớn như Sắc màu Thành phố Bác hay các sự kiện nghệ thuật, chính luận quy mô. Cô cũng tham gia Cầu vồng VTV, dẫn nhiều chương trình trên sóng VTV8, HTV9 như chương trình Du lịch và Cuộc sống, Nhịp sống trẻ, Du lịch và ẩm thực, showbiz 24h...