Mẹ bầu bổ sung can xi thế nào để hấp thu tốt, hạn chế tác dụng phụ?

1. Cảnh báo, chế độ ăn hằng ngày thường không đáp ứng đủ nhu cầu can xi của mẹ bầu!

Theo nghiên cứu, có khoảng 30g can xi được chuyển từ cơ thể mẹ đến bào thai trong toàn bộ quá trình thai kỳ và 80% quá trình này xảy ra trong 3 tháng cuối. Nhu cầu can xi của thai phụ theo đó cũng tăng lên, từ 800 đến khoảng 1.500 mg can xi/ngày tùy từng giai đoạn của thai kỳ.

Bổ sung can xi qua thực phẩm tự nhiên giàu can xi là giải pháp ưu tiên hàng đầu cho các mẹ bầu. Nhưng chế độ ăn thông thường chỉ cung cấp trung bình khoảng 500-600mg can xi nguyên tố/ngày. Vì vậy, chỉ bổ sung can xi từ những thực phẩm hàng ngày có thể sẽ không đủ đầy đáp ứng nhu cầu cho mẹ và bé.

Để tránh tình trạng thiếu can xi cho mẹ và thai nhi, các mẹ nên kết hợp bổ sung viên uống can xi cho bà bầu theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, khá nhiều mẹ bầu e ngại việc uống thuốc vì lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của con nếu dùng can xi khó hấp thu, dùng sai cách.

Chế độ ăn có thể không cung cấp đủ can xi cho mẹ bầu.

2. "Bắt mạch" những lý do khiến mẹ bầu ngại bổ sung can xi

Nếu dùng loại can xi khó hấp thu, bổ sung không đúng liều và không đúng cách có thể gây ra các tác dụng phụ như:

Táo bón: Sử dụng can xi khó hấp thu, bổ sung quá nhiều can xi trong một lần uống hay bổ sung can xi nhưng thiếu vitamin D sẽ dẫn đến một lượng lớn can xi không được hấp thu, đào thải qua phân và gây ra táo bón.

Sỏi thận: Sau khi uống, can xi sẽ được hấp thu một cách nhanh chóng qua thành ruột vào máu. Nếu kết hợp với oxalat tại thận sẽ tạo thành tinh thể can xi oxalat, lắng đọng lâu ngày sẽ hình thành sỏi thận.

Vôi hóa nhau thai sớm: Vôi hóa nhau thai là hiện tượng bình thường trong thai kỳ, xuất hiện ở những thai nhi gần đủ tháng. Tuy nhiên, bổ sung can xi quá mức có thể dẫn đến vôi hóa nhau thai sớm và ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.

Buồn nôn, nôn ói: Xảy ra khi mẹ bầu sử dụng loại can xi khó uống hoặc bổ sung can xi hàm lượng quá cao khiến can xi máu tăng đột ngột. Đây cũng có thể là biểu hiện của thừa can xi.

Nóng trong, kích ứng dạ dày: Thường gặp ở những người sử dụng can xi vô cơ do can xi vô cơ khó tan nên cần dạ dày tiết ra nhiều acid hơn để hòa tan.

Uống can xi khó hấp thu có thể gây ra nhiều tác dụng phụ.

3. Can xi hữu cơ Úc NextG Cal - Can xi dễ hấp thu, hạn chế tác dụng phụ!

Can xi hữu cơ Úc NextG Cal giúp hấp thu dễ dàng và hạn chế các tác dụng phụ vì có:

Can xi dạng MCHA chiết xuất từ xương bò non, cung cấp can xi và photpho tương ứng với tỷ lệ tự nhiên trong xương người (2:1) nên hấp thu dễ dàng, không làm tăng can xi máu đột ngột, thân thiện với hệ tiêu hóa.

Vitamin D3 : Tăng lượng can xi được hấp thu qua thành ruột để vào máu, ít đào thải can xi qua phân nên không gây táo bón.

: Tăng lượng can xi được hấp thu qua thành ruột để vào máu, ít đào thải can xi qua phân nên không gây táo bón. Vitamin K : Định hướng can xi vào tận mô xương, tránh tình trạng can xi tự do đến các bộ phận không cần thiết khác gây sỏi thận, suy thận, vôi hóa mạch máu…

: Định hướng can xi vào tận mô xương, tránh tình trạng can xi tự do đến các bộ phận không cần thiết khác gây sỏi thận, suy thận, vôi hóa mạch máu… Hàm lượng can xi trong mỗi viên phù hợp: Mỗi viên can xi NextG Cal với hàm lượng 120mg can xi nguyên tố dễ dàng điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn trong thai kỳ của mỗi mẹ bầu.

Đặc biệt, can xi hữu cơ Úc NextG Cal không chứa đường nên dùng được cho cả mẹ bầu bị tiểu đường khi mang thai.

Đặc biệt, can xi hữu cơ Úc NextG Cal không chứa đường nên dùng được cho cả mẹ bầu bị tiểu đường khi mang thai.

