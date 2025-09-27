Mẹ bị bắt vì giấu xác con gái trong tủ đông suốt 20 năm

Theo The Japan Times ngày 26.9, các điều tra viên đã bắt bà Keiko Mori, sau khi phát hiện thi thể phụ nữ trong tủ đông ở nhà của bà Mori tại tỉnh Ibaraki (Nhật Bản).

Bà Mori thú nhận đó là con gái Mariko, sinh năm 1975. Bà Mori cùng một người họ hàng đã đến gặp cảnh sát vào hôm 23.9 để thú nhận việc cất thi thể vào tủ đông. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể mặc áo phông và đồ lót, quỳ úp mặt bên trong tủ đông.

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ người mẹ 75 tuổi đã giấu xác con gái trong hơn 20 năm ẢNH: REUTERS

Thi thể có phủ một chiếc chăn, xung quanh có nhiều túi khử mùi, đang trong trạng thái phân hủy nặng. Các điều tra viên sẽ khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong.

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt bà Mori vào ngày 25.9 vì nghi ngờ “bỏ mặc thi thể”. Bà nói rằng mùi hôi do thi thể phân hủy đã lan khắp nhà, do đó bà đã mua tủ đông để giấu thi thể con gái vào đó.

Theo lời khai của Mori, bà đã mua tủ đông cỡ lớn hơn 20 năm trước. Tủ cao khoảng 85 cm, rộng 95 cm và sâu 60 cm.

Bà Mori có nhiều hơn một con, dù cảnh sát không tiết lộ bao nhiêu người. Bà sống một mình từ đầu tháng này sau khi chồng qua đời.



