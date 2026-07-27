Mẹ bỉm hát rap ru con ngủ hút triệu view, BigDaddy cũng để lại bình luận

Mẹ bỉm hát rap ru con ngủ, video triệu view từ khoảnh khắc ngẫu hứng

Những ngày gần đây, đoạn video ghi lại cảnh chị Minh Phương Ứng Châu (ở phố Minh Khai, phường Bạch Mai, Hà Nội) vừa bế con vừa rap ca khúc Crying Over You thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem trên Facebook. Điều khiến nhiều người thích thú là em bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mẹ, còn phần bình luận xuất hiện cả rapper BigDaddy cùng các nghệ sĩ như JustaTee, 24K.Right.

Những video của mẹ bỉm hát rap ru con ngủ đạt được lượng tương tác ấn tượng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Ứng Châu cho biết mình hiện là KOC (Key Opinion Consumer, người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) trong lĩnh vực mẹ và bé. Trước khi sinh con, chị từng làm streamer (người phát sóng trực tiếp) bán hàng nhiều ngành hàng khác nhau. Sau khi có em bé, chị quyết định chuyển hướng để vừa làm việc vừa có nhiều thời gian đồng hành cùng con.

“Những năm tháng đầu đời của con rất quan trọng nên mình lựa chọn công việc này để có thời gian bên con nhiều hơn, đồng thời trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm dành cho mẹ và bé”, chị nói.

Ít ai biết, đoạn clip triệu view lại xuất phát từ một khoảnh khắc rất tình cờ. “Mình từng hát những bài ru truyền thống nhưng con không chịu ngủ. Hôm đó mình vừa bế con vừa rap cho đỡ chán thì bất ngờ con ngủ lúc nào không hay. Chồng thấy vậy mới bảo hay quay lại rồi đăng TikTok vì chưa thấy ai ru con bằng rap bao giờ”, chị kể.

Điều khiến chị bất ngờ hơn cả là ngay lần đầu tiên thử rap, bé đã ngủ ngon. Kể từ đó, mỗi lần bế con, chị lại bật những ca khúc yêu thích và rap cho con nghe.

“Lần đầu rap là em bé đã ngủ luôn rồi nên từ đó về sau mình chỉ cần bế con rap là con sẽ tự ngủ. Rất trộm vía”, chị cười.

Ban đầu, chị chỉ nghĩ đoạn video sẽ có một lượng người xem nhất định vì nội dung khá lạ. Tuy nhiên, video nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

“Khi thấy BigDaddy bình luận, mình vừa giật mình vừa vui. Anh Big là một idol của mình nên được chính thần tượng để lại bình luận thì rất hạnh phúc. Mình chỉ phản hồi dưới bài đăng chứ không nhắn riêng vì sợ làm phiền anh”, chị chia sẻ.

Ngoài BigDaddy, các nghệ sĩ như JustaTee, 24K.Right cũng tương tác và chia sẻ lại một số video của chị trên mạng xã hội.

Bên cạnh sự tương tác của các nghệ sĩ, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước cách dỗ con ngủ “không giống ai” của mẹ bỉm Hà Nội. Không ít phụ huynh cho biết đã lưu video để thử áp dụng với con. Một số bình luận hài hước như: “Con nhà mình chắc cũng phải đổi từ hát ru sang rap thôi”, “Đúng là lời ru phiên bản gen Z”, hay “Bé ngủ ngon, mẹ cũng được sống với đam mê” nhận về hàng trăm, nghìn lượt thích.

Gia đình nhỏ của chị Minh Phương Ứng Châu ẢNH: NVCC

Vừa dỗ con ngủ, vừa giữ niềm yêu thích âm nhạc

Trước khi trở thành mẹ bỉm, ca hát đã là niềm yêu thích của chị Ứng Châu. Chị từng hát ở phòng trà, tham gia casting một số cuộc thi âm nhạc nhưng chưa có cơ hội theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

“Mình có đam mê ca hát từ nhỏ. Có lẽ chưa đủ duyên để theo nghề nên bây giờ vẫn nuôi đam mê bằng cách hát và rap cho con nghe”, chị nói.

Theo chị, những ca khúc chị lựa chọn đều là các bài hát quen thuộc của thế hệ 9X. “Mình sinh ra ở thời 9X nên những bài rap hay underground mình hát cho con đều là những ca khúc mình yêu thích từ hồi đi học. Khi con không hợp tác với những bài hát ru truyền thống thì tự nhiên mình lại nhớ đến những bài đó".

Là người chứng kiến từ đầu, anh Lê Hoàng Đức, chồng chị Ứng Châu, cho biết nhiều hôm thấy vợ vừa cho con ăn vừa ngủ gật vì thiếu ngủ nên rất thương.

“Một hôm mình bật những bài nhạc mà hai vợ chồng đều hay nghe từ thời 9X. Vợ mình tiện hát theo luôn thì rất tình cờ con lại ngủ ngon. Sau đó mình thường bật karaoke để vợ rap ru bé Bánh Mỳ, rồi quay clip làm kỷ niệm sau này cho con xem. Không ngờ vợ đăng lên TikTok và được nhiều người yêu thích đến vậy”, anh kể.

Theo anh Đức, ca hát vốn là sở thích của vợ từ trước khi kết hôn nên việc vừa được hát, vừa chăm con khiến chị luôn cảm thấy vui vẻ hơn.

“Vợ mình từ một cô gái khá tự do trở thành mẹ bỉm nên ban đầu cũng bỡ ngỡ. Nhưng vợ học rất nhanh, biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Khi được hát rap lúc bế con, mình thấy vợ vừa được sống với sở thích, vừa hoàn thành việc chăm con nên lúc nào cũng rất hào hứng”, anh nói.

Chị Ứng Châu năng động, yêu ca hát, hiện chị vừa làm KOC, vừa dành phần lớn thời gian chăm sóc con ẢNH; NVCC

Hiện anh làm việc giờ hành chính, còn ban ngày có bà nội hỗ trợ chăm cháu. Buổi tối, sau giờ làm, anh sẽ phụ vợ chăm con và quay lại những khoảnh khắc hai mẹ con tương tác. “Nhờ có thêm âm nhạc nên việc chăm con cũng mới mẻ hơn, không bị nhàm chán”, anh chia sẻ.

Với chị Ứng Châu, âm nhạc không chỉ giúp con dễ đi vào giấc ngủ mà còn là cách để bản thân giảm căng thẳng trong những tháng đầu làm mẹ.

“Cũng có lúc mình nhạy cảm sau sinh vì đây là em bé đầu tiên, chưa quen với cuộc sống lúc nào cũng xoay quanh con. Mỗi lần mệt là mình lại bế con lên hát hoặc rap, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều”, chị tâm sự.

Sau khi các video lan truyền, chị cho biết nhiều người nhận ra hai mẹ con khi đưa bé đi tiêm hoặc đi mua sắm. Gia đình cũng thường xuyên trêu đùa rằng “bé Bánh Mỳ làm idol từ hồi mới 2 tháng tuổi".

“Tất nhiên mình rất vui vì được mọi người yêu mến. Nhưng điều mình mong nhất là các mẹ bỉm cũng tìm được niềm vui hoặc một sở thích riêng trong hành trình chăm con. Khi bản thân vui vẻ, việc đồng hành cùng em bé cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chị chia sẻ.