Mẹ chồng khó tính Lan Hương Bông phá án ma túy trong 'Mật lệnh hoa sữa'

Ngày 30.7, gần 120 thí sinh đã có mặt tại Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội để dự tuyển diễn viên cho phim Mật lệnh hoa sữa. Đây là những thí sinh đã qua vòng sơ loại, được chọn từ 200 hồ sơ đăng ký. Ngồi ghế giám khảo cho Mật lệnh hoa sữa gồm: NSND Lan Hương - người chuyên đóng những vai mẹ chồng khó tính trong phim truyền hình Việt; NSƯT Văn Báu; NSƯT, nhạc sĩ Tiến Minh - nhạc sĩ của những bản hit như Nỗi nhớ vô hình, Chỉ có thể là yêu…



NSND Lan Hương trên ghế giám khảo BTC

Trong quá trình thử vai, NSND Lan Hương là người có nhiều tương tác với diễn viên. Ban tổ chức cho biết việc đến casting phim ở Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội giống như được đến một lớp đào tạo về diễn xuất. Ban giám khảo không đơn thuần chỉ "chấm thi" mà còn rất tâm huyết hướng dẫn, chỉ dạy cho các ứng viên về cách diễn cũng như nhiều điều bổ ích, giá trị khác trong con đường nghệ thuật.

NSND Lan Hương tương tác với thí sinh BTC

Mật lệnh hoa sữa là bộ phim truyền hình 40 tập, kể về đời sống chiến đấu cũng như hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ công an thủ đô. Đó không chỉ là cuộc đấu tranh đầy cam go với tội phạm, với cái ác, mà còn là đấu tranh với chính mình, với những tiêu cực trong quá trình phá án. Người chiến sĩ công an trong phim không chỉ là người chiến sĩ, mà còn là một người con Hà Nội với đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp, trí tuệ, tài hoa, có tình yêu lớn lao với Hà Nội.

Trong ngày 30.7, có 120 thí sinh đến thử vai BTC

Cụ thể, Mật lệnh hoa sữa là một chuyên án của các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm khi trên địa bàn thành phố, một nguồn ma túy mới xuất hiện và lan tràn nhanh chóng. Công an Hà Nội triển khai ra quân ồ ạt, nhưng hiệu quả thu được không như ý. Các đối tượng bị bắt hầu hết là những kẻ bán lẻ, với phương thức lấy hàng đa dạng và thay đổi liên tục, nên không lấy được những thông tin quan trọng của đường dây phía sau chúng…

Đạo diễn Nguyễn Tất Kiên của Mật lệnh hoa sữa cho biết ông đã làm việc ở Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội từ khi tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh năm 2007. Trong suốt hành trình 17 năm này, ông luôn mong một ngày sẽ được làm phim truyền hình đúng nghĩa. Vì thế với Mật lệnh hoa sữa, ông cho biết muốn gửi khán giả thông điệp: "Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội đã trở lại làm phim truyền hình, và từ nay sẽ luôn là điểm sáng, luôn sáng đèn trên bản đồ làm phim của cả nước".