Mẹ chồng tổ chức đám cưới cho con dâu tìm hạnh phúc mới

Mới đây, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn. Cô dâu là chị Thùy Linh (28 tuổi), còn người đứng ra tổ chức hôn lễ, tiễn chị về nhà chồng mới chính là bố mẹ của người chồng đã mất.

Chị Linh kết hôn lần đầu năm 2017, khi mới 19 tuổi. Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, để lại người vợ trẻ và cô con gái mới 17 tháng tuổi.

Mất chồng khi tuổi đời còn quá trẻ, chị Linh suy sụp. Trong những ngày khó khăn ấy, bố mẹ chồng luôn ở bên động viên, giúp chị dần vượt qua mất mát.

Gia đình bà Lan tổ chức lễ cưới long trọng đưa con dâu đến bến hạnh phúc mới sau nhiều năm gắn bó ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Chị tiếp tục sống cùng bố mẹ chồng và con gái. Sau này, khi đến Bắc Ninh làm việc, chị để con ở quê cùng ông bà, thường xuyên trở về thăm gia đình.

Bà Bùi Thị Lan (54 tuổi), mẹ chồng chị Linh, kể rằng suốt những năm chung sống, con dâu luôn hiếu thảo, tình cảm. Dù con trai đã mất, bà chưa bao giờ xem Linh là người ngoài.

Với bà, Linh không chỉ là con dâu mà đã trở thành con gái trong gia đình.

Sau khi chồng cũ mất, chị Linh sống cùng bố mẹ chồng suốt 7 năm, giữ trọn đạo làm dâu ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Nếu không thương được, hãy mang con về cho mẹ"

Tết năm 2026, chị Linh đưa anh Khánh (38 tuổi), người đàn ông chị quen biết khoảng 3 năm, về ra mắt bố mẹ chồng cũ và ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân.

Biết con dâu đã tìm được người đồng hành mới, bà Lan mừng cho chị. Sau khi trao đổi và được sự đồng thuận của bố mẹ đẻ chị Linh, gia đình bà quyết định đứng ra lo liệu đám cưới.

Hôn lễ được tổ chức chu đáo với 50 mâm cỗ, đầy đủ nghi thức cưới hỏi truyền thống của địa phương. Người thân, hàng xóm và bạn bè cùng đến chung vui, chúc phúc cho cô dâu.

Nhà chồng mới của chị Linh ở Phú Thọ, cách nhà bà Lan hơn 300 km. Ngày đưa con dâu lên xe hoa, bà Lan không giấu được cảm xúc.

Bà vui vì sau những năm tháng chịu nhiều thiệt thòi, Linh đã có người yêu thương, cùng chăm sóc và chia sẻ cuộc sống. Nhưng niềm vui ấy cũng xen lẫn nỗi buồn khi người con gái gắn bó với gia đình suốt 9 năm nay về nhà chồng mới.

Trước lúc chia tay, bà nắm tay động viên con: "Đời người con gái lên xe hoa một lần là may mắn, con chịu thiệt thòi khi phải lên xe hoa 2 lần. Từ nay trở đi con sẽ có cuộc sống mới, thay đổi hoàn toàn, mong con mạnh mẽ vượt qua những khó khăn".

Không chỉ dặn dò con gái, bà Lan còn gửi gắm với người con rể mới những lời đầy yêu thương.

Bà ví Linh như "bình rượu mơ" quý giá của gia đình và nhắn nhủ anh Khánh: "Khi con đã chọn, dù về rượu có chua con cũng phải làm cho ngọt. Nếu chẳng may ngày nào đó rượu mơ của mẹ không dùng được, con không được chà đạp nó mà phải mang trả về cho mẹ".

Lời dặn mộc mạc ấy chứa đựng tất cả tình thương và mong mỏi của người mẹ: con gái mình đã trải qua nhiều mất mát, chỉ mong từ nay được trân trọng, yêu thương.

Đưa con dâu về nhà chồng mới, bà Lan vừa vui, vừa buồn. Vui vì con có chỗ nương tựa, chăm sóc nhau, buồn vì tình cảm mẹ con sau nhiều năm gắn bó, nay chị Linh đã về nhà chồng mới ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Vẫn là con gái của mẹ

Anh Khánh cho biết, trong khoảng 3 năm quen nhau, anh hiểu những thiệt thòi mà chị Linh từng trải qua và mong muốn được bù đắp cho chị.

Khi về ra mắt, anh cảm nhận được sự gần gũi, chân thành của gia đình chị. Đó cũng là một trong những điều khiến anh thêm tin tưởng vào quyết định kết hôn.

"Tôi thấy Linh rất thiệt thòi và muốn bù đắp tình cảm cho cô ấy", anh Khánh chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn hai vợ chồng sẽ cùng vun đắp cuộc sống hạnh phúc.

Sau đám cưới, chị Linh tiếp tục công việc tại Bắc Ninh. Con gái riêng của chị vẫn sống cùng ông bà nội ở Lạng Sơn.

Còn bà Lan, sau khi tiễn con dâu về nhà chồng mới, chỉ mong chị có cuộc sống bình yên, hạnh phúc sau những năm tháng nhiều mất mát.

Chín năm trước, Linh bước vào gia đình bà với tư cách một người con dâu. Chín năm sau, bà tự tay tổ chức đám cưới, tiễn chị về một mái ấm khác bằng tình thương của người mẹ dành cho con gái.

Với bà Lan, con dâu có thể bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, nhưng tình mẹ con đã vun đắp suốt những năm qua vẫn còn đó.