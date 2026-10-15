Mẹ của nam sinh đối đầu kẻ trộm chó: Con dũng cảm nhưng quá liều lĩnh?

Nam sinh đối đầu kẻ trộm chó là cậu bé luôn muốn bảo vệ mẹ

Phạm Trần Tuấn Phong, học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận (P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), từng khiến mẹ nhớ mãi bởi một câu nói từ khi còn nhỏ. Khoảng 4 – 5 tuổi, mỗi lần hai mẹ con đi trên đường, Phong thường nói mẹ đi vào phía trong, còn mình đi bên ngoài để bảo vệ mẹ.

“Từ nhỏ, Phong đã là một cậu bé hiền lành, tình cảm và ấm áp. Cháu luôn quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ và các em. Từ bé đến lớn, Phong chưa từng đánh nhau với ai”, chị Trần Thị Hồng Liên, mẹ của Phong kể.

Phạm Trần Tuấn Phong vừa được Chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh và Giám đốc Công an TP.Bắc Ninh khen thưởng ẢNH: NVCC

Tối 25.9, khi đi chơi trung thu cùng hai người em, Phong lên tiếng trước hành vi trộm chó. Sau đó, các đối tượng quay lại tấn công khiến em bị thương và phải nhập viện điều trị khoảng một tuần.

Sự việc gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người ghi nhận sự dũng cảm của nam sinh, trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc trực tiếp đối đầu với những người có hung khí tiềm ẩn nguy hiểm.

Nhìn lại quyết định của mình, Phong thừa nhận em chưa lường hết hậu quả. “Đối với bản thân em thấy rằng hành động như vậy không nên được học tập vì trong tình huống đó rất nguy hiểm, em nhận thấy hành động của mình có phần liều lĩnh nhưng vì lo cho các em mình nên em bắt buộc phải làm như vậy”, Phong chia sẻ.

Theo nam sinh, em từng chứng kiến nhiều trường hợp trộm cắp tương tự nên cảm thấy bất bình. Khi hô hoán, em mong người xung quanh biết để đề phòng, đồng thời khiến các đối tượng dừng hành vi. Tuy nhiên, Phong không nghĩ sự việc sẽ diễn biến nghiêm trọng đến vậy.

Nhận ra rủi ro sau lần đối đầu

Khoảng một tuần nằm viện khiến Phong có thời gian nhìn lại sự việc. Điều khiến em trăn trở là mức độ nghiêm trọng của vụ việc và những điều có thể xảy ra với gia đình, bạn bè nếu hôm đó em lựa chọn cách hành động khác.

Dù vậy, nam sinh cho biết nếu được quay lại thời điểm ấy, em vẫn muốn bảo vệ các em và mong những người vi phạm bị pháp luật xử lý. Khi được hỏi về cách ứng xử nếu gặp tình huống tương tự, Phong cho biết em sẽ không còn đi cùng quá ít người.

Sau sự việc, Phong và gia đình từng lo ngại nguy cơ bị trả thù khi các đối tượng còn bỏ trốn. Tuy nhiên, nam sinh cho biết đến nay em chưa nhận được lời đe dọa nào.

“Em tin vào pháp luật, tin vào sự kiên quyết đấu tranh với tội phạm của các chú công an”, Phong nói.

Hiện tại, Phong tập trung hồi phục sức khỏe và chuẩn bị cho các kế hoạch học tập trong năm lớp 12. Em đặt mục tiêu đạt thành tích cao trong các cuộc thi của nhà trường và thành phố, ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời tìm hiểu cơ hội học tập tại các trường quốc tế.

Người mẹ chỉ mong con bình an

Chứng kiến con trai bị thương, mất nhiều máu và khuôn mặt tái mét, chị Liên gần như mất bình tĩnh vì lo lắng.

“Tôi thực sự hoảng loạn, chỉ biết khóc vì quá đau đớn và lo lắng. Nhìn con mình bị thương như vậy, tôi gần như không còn đủ bình tĩnh để biết phải làm gì”, chị kể.

Không chỉ Phong, em gái của nam sinh cũng chịu ảnh hưởng sau sự việc. Chứng kiến anh trai bị chém, cô bé chạy đi tìm người giúp đỡ. Sau đó, em bị sốc và không ngủ được trong đêm.

“Tôi thương cả hai con. Một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh anh trai mình bị thương như vậy chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Tôi vừa lo cho sức khỏe của Phong, vừa xót xa khi biết con gái nhỏ cũng phải trải qua một cú sốc tinh thần lớn”, chị Liên chia sẻ.

Trước những ý kiến trái chiều về hành động của con trai, chị Liên cho rằng Phong còn trẻ, chưa có đủ kinh nghiệm để đánh giá hết mức độ nguy hiểm khi đối phương có hung khí.

“Phong còn trẻ, kinh nghiệm sống và khả năng đánh giá mức độ nguy hiểm chưa thể đầy đủ như người trưởng thành. Cháu có thể nhận ra việc làm sai trái nhưng chưa lường hết được hậu quả khi đối phương có hung khí”, chị nói.

Tuấn Phong cùng mẹ và em gái ẢNH: NVCC

Sau sự việc, chị đã trò chuyện với con về cách ứng xử khi gặp tình huống tương tự. Theo chị, khi chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật, người trẻ có thể cảnh báo người xung quanh nếu bảo đảm an toàn, tìm người lớn hỗ trợ hoặc báo cơ quan chức năng. Nếu đối phương có hung khí, việc rời khỏi khu vực nguy hiểm và bảo vệ người đi cùng cần được ưu tiên.

“Tôi không muốn sau sự việc, con trở nên sợ hãi hay thờ ơ trước những điều sai trái. Tôi chỉ mong con hiểu rằng dũng cảm không đồng nghĩa với liều lĩnh”, chị Liên chia sẻ.

Điều chị mong mỏi nhất là Phong và em gái sớm ổn định tinh thần, tiếp tục học tập và trở lại cuộc sống bình thường, thay vì phải chịu thêm áp lực từ sự chú ý của cộng đồng mạng.

“Tôi không mong con trở thành tâm điểm chú ý hay phải mang trên mình hình ảnh của một người hùng. Tôi chỉ mong con trai có thể tiếp tục học tập, theo đuổi những dự định của mình; con gái có thể vượt qua nỗi sợ hãi sau sự việc; và cả gia đình sớm trở lại cuộc sống bình thường”, chị nói.