Mẹ đơn thân bán vé số, nuôi con bệnh tật trong căn nhà mục

Trời chưa kịp sáng, chị Hà Bảo Trân (33 tuổi, xã Hiệp Hưng, TP.Cần Thơ) đã khoác chiếc túi vé số cũ bước ra khỏi nhà. Từ 5 giờ sáng, chị rong ruổi khắp các con hẻm, quán ăn, bến xe để bán từng tờ vé số. Đến đầu giờ chiều, khi nắng gắt đổ lửa, chị mới quay về với căn nhà đã xuống cấp.

Ngôi nhà đã hơn 10 năm tuổi ấy hiện chẳng khác nào chiếc "tổ tạm". Vách gỗ mục nát, cột kèo xiêu vẹo, mái tôn thủng lỗ chỗ đến mức có thể nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua. Mỗi khi mưa xuống, dựng mấy tấm nylon che cũng không kịp. Cả nhà lại lục đục mang thau, nồi ra hứng nước tạt khắp nền. Đêm mưa, mẹ chị cùng hai đứa cháu chỉ trải chiếu ngủ tạm ngoài hiên, không có nổi chiếc giường che chắn.

Chị Hà Bảo Trân (33 tuổi) cùng cả gia đình 5 người sống trong căn nhà mục nát, mái tôn thủng lỗ chỗ

"Căn nhà này mẹ tôi xây hơn mười năm rồi. Giờ thì mục hết cả, cột kèo xiêu vẹo, mái tôn thủng lỗ chỗ, nhìn lên thấy cả ánh mặt trời rọi xuống. Ban đêm mưa là cả nhà phải lấy thau hứng nước", chị Trân nói, giọng nghèn nghẹn.

Cuộc sống của gia đình chị là chuỗi ngày chồng chất lo toan. Mẹ chị đã lớn tuổi, hàng ngày vẫn theo các tổ nấu tiệc cưới thuê mướn. Có đám thì đi làm bếp, không có thì ở nhà trông cháu. Thu nhập bấp bênh, hôm có hôm không. Em trai chị lại thất nghiệp thời gian dài, chỉ quẩn quanh trong nhà trông coi hai cháu nhỏ.

Mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai người mẹ trẻ 33 tuổi. Mỗi tờ vé số bán được chỉ lời vài trăm đồng, nhưng chị vẫn phải rong ruổi từ sáng đến chiều, có ngày sớm về lúc 2-3 giờ, có ngày đến tối muộn mới xong. Khoản thu ít ỏi ấy lo tiền ăn từng bữa, thuốc thang cho mẹ già và chăm sóc hai con nhỏ.

Nỗi đau lớn nhất của chị Bảo Trân đến từ đứa con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Hai năm trước, bé được chẩn đoán có khối u não. Gia đình chạy vạy từng đồng đưa con đi phẫu thuật. Ca mổ kéo dài nhưng phép màu không đến trọn vẹn. Sau phẫu thuật, bé để lại hàng loạt di chứng: động kinh, liệt nửa người, mất khả năng nói, không thể giao tiếp bình thường như những đứa trẻ khác.

Chị Bảo Trân ngồi lặng khi kể về người con mắc bệnh hiểm nghèo

Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian ở bệnh viện, chị Trân vẫn chưa nguôi xúc động. "Hồi mới biết con bệnh, tôi khóc suốt. Từ bệnh viện về đến nhà cũng khóc, khóc tới ngất xỉu. Sau này mọi người khuyên, tôi mới tự nhủ phải gắng gượng, mạnh mẽ để còn lo cho con", chị kể.

Ba năm trước, cuộc hôn nhân của chị tan vỡ. Kể từ đó, chị một mình nuôi con, chồng cũ không chu cấp. Thỉnh thoảng, anh ghé thăm với vài hộp bánh, hộp sữa cho con rồi lại vội vã đi. Mọi trách nhiệm chăm sóc con bệnh, nuôi hai con nhỏ, phụng dưỡng mẹ già và gồng gánh chi phí sinh hoạt đều đặt lên vai chị. "Nhiều lúc tủi thân lắm chứ. Nhưng ráng cố gắng vì hai đứa bé chỉ còn biết dựa vào mình. Nếu mình không cố gắng thì con sẽ ra sao?", chị nghẹn lời.

Mỗi đêm mưa gió, ngồi nhìn mái nhà ướt nước, chị Trân chỉ ước có một nơi trú ẩn vững vàng cho các con. "Chỉ cần căn nhà được sửa sang lại, vững chắc một chút để các con có chỗ ở ổn định, không còn thấp thỏm lo sợ mỗi khi mưa gió về", chị nói. Một ước mơ giản dị, nhưng với hoàn cảnh của người mẹ bán vé số ấy, là cả chặng đường dài.

Câu chuyện của chị Trân cũng là một trong số hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo trên cả nước được tiếp sức từ chương trình hỗ trợ nhà ở của Vietlott trong năm 2025. Riêng tại xã Hiệp Hưng (TP.Cần Thơ), ngày 12.9, Vietlott đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng chính quyền địa phương trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại xã Hiệp Hưng (TP.Cần Thơ)

Buổi lễ có sự tham dự của bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, cùng lãnh đạo Vietlott. Với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng do Vietlott tài trợ, các căn nhà mới được xây dựng khang trang, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho các gia đình.

Không dừng lại ở Cần Thơ, trên phạm vi cả nước, trong năm 2025, Vietlott đã tài trợ xây dựng tổng cộng 127 căn nhà Đại đoàn kết tại nhiều tỉnh, thành phố. Những mái nhà mới ấy không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho người nghèo, mà còn mang ý nghĩa như những "chiếc phao" nâng đỡ cho những phận đời đang chông chênh vì thiếu thốn.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) luôn coi trọng trách nhiệm an sinh xã hội, kiên trì thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Từ khi hoạt động đến nay, Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 100 tỉ đồng. Trong đó, Vietlott đã thực hiện tài trợ 376 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết; tài trợ xây dựng trường học gần 12,5 tỉ đồng; tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 7 tỉ đồng; hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần 8,5 tỉ đồng; tặng gần 4.600 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số; và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác…



