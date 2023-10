Mẹ đơn thân đến show hẹn hò nhờ Ngọc Lan tìm hạnh phúc mới

Hữu Lộc thành công chinh phục được mẹ đơn thân Trần Thị Huyền BTC

Trong tập 941 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Ngọc Lan đã se duyên cho cặp đôi Trần Thị Huyền (30 tuổi, nhân viên văn phòng) và Mai Hữu Lộc (32 tuổi, nhân viên bán hàng).

Theo lời bộc bạch từ Trần Thị Huyền, cô kết hôn sớm từ năm 21 tuổi nhưng vì tuổi trẻ thiếu chín chắn, quyết định vội vàng nên cuộc hôn nhân kết thúc chỉ sau 2 năm. Hiện tại, nhà gái làm mẹ đơn thân của một bé gái 10 tuổi. Chia sẻ về hình mẫu lý tưởng, cô cho biết: "Em mong muốn tìm một người bạn trai quan tâm, yêu thương gia đình và yêu thương con em".

Lắng nghe hoàn cảnh của nhà gái, Hữu Lộc bày tỏ quan điểm: "Em cảm thấy hoàn toàn bình thường, vấn đề quá khứ thì em không nói tới, chủ yếu là tương lai mình có tiếp tục được hay không thôi". Khi Ngọc Lan hỏi về tình trường của mình, Hữu Lộc cho hay: "Em từng trải qua ba mối tình, mối thứ nhất kéo dài 2 năm, mối tiếp theo kéo dài hơn 2 năm và mối cuối cùng hơn 1 năm".

Nói về lý do kết thúc ba mối tình trước đây, anh thẳng thắn thừa nhận lỗi do mình: "Do em thiếu sự quan tâm dành cho đối phương, vì tính chất công việc phải di chuyển thường xuyên. Thứ hai là đứa nước đứa lửa nên cứ gây lộn suốt". Rút kinh nghiệm từ quá khứ, Hữu Lộc đến tham gia Bạn muốn hẹn hò để tìm kiếm một nửa phù hợp và không yêu cầu cao về ngoại hình.

Nhận thấy cả hai khá xứng đôi, hai MC liền hỏi ý kiến người thân đi cùng. Trước những chia sẻ thân tình của đại diện hai bên gia đình, cả trường quay thích thú ủng hộ và hy vọng về một cái kết đẹp đến với Hữu Lộc và Trần Thị Huyền.

Giây phút hàng rào được mở, chứng kiến vẻ xinh đẹp của nhà gái, Hữu Lộc dường như "đứng hình" mất vài giây. Không để lỡ mất thời cơ, Hữu Lộc "thả thính" nhà gái: "Bây giờ, anh có lý do để xuống Bình Dương hằng ngày rồi". Mạnh miệng là thế nhưng khi tiếp xúc gần với Trần Thị Huyền, anh lại bối rối, tay chân run rẩy khiến cả trường quay bật cười. MC Ngọc Lan cũng lên tiếng trêu chọc: "Ông làm như ông con gái vậy á".

Trò chuyện để chia sẻ về những quan điểm trong tình yêu, hôn nhân, Trần Thị Huyền giãi bày: "Em muốn một người không cần nói nhiều chỉ cần hành động của họ có thể chứng minh tất cả, còn nói nhiều mà không làm gì em không có thích". Đáp lại những băn khoăn của nhà gái, Hữu Lộc mong muốn cả hai cho nhau cơ hội để có thời gian chứng minh. "Mình nói nhiều nhưng không thực hiện thì không hay, cứ để tới lúc đó mình thực hiện rồi nói sau", anh nói.

Nhận thấy cặp đôi có tính cách tương đồng và hòa hợp trong quan điểm hôn nhân, ông mai Quyền Linh và bà mối Ngọc Lan hào hứng chờ đợi một cái kết có hậu cho cặp đôi. Sau khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi, cả trường quay vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến trái tim sáng đèn, từ đây đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho tình yêu của đôi trẻ.