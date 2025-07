Mẹ đơn thân gọi nhầm số, trai tân 'đổ' từ lần gặp đầu tiên

Chia sẻ trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Ngọc Nhung kể năm 2018, khi con trai vừa tròn 1 tuổi, cô rời Huế vào Bình Dương lập nghiệp. Ban đầu, cô ở nhà người anh họ, dự định xin vào làm công nhân. Thế nhưng, công việc có giờ giấc cố định, trong khi con hay quấy khóc và ốm vặt nên buộc phải gác lại ý định đi làm. “Được một thời gian, tôi quyết định dọn ra ngoài thuê trọ, bắt đầu cuộc sống mới trong hoàn cảnh gần như trắng tay - không tiền bạc, không người thân bên cạnh”, nữ khách mời kể lại.

Ngọc Nhung và Ngọc Thiện chia sẻ về hành trình yêu trong Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9 Ảnh: BTC

Trong khi đó, cơ duyên giúp Ngọc Thiện biết đến vợ bắt nguồn từ một cuộc gọi nhầm lẫn. "Quê tôi ở miền Trung, tôi từng là vận động viên chuyên nghiệp môn vật. Vì một chấn thương nghiêm trọng, tôi phải dừng thi đấu. Khi vào Gia Lai công tác và làm công việc huấn luyện viên cá nhân về sức khỏe, vợ tôi gọi nhầm cho tôi và đó cũng là cơ duyên đặc biệt để cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau", anh chia sẻ.

Hành trình hôn nhân nhiều thăng trầm của Ngọc Nhung - Ngọc Thiện

Điều khiến anh Ngọc Thiện ấn tượng nhất chính là sự bản lĩnh của Ngọc Nhung. Hơn nữa, việc cả hai cùng là người gốc Huế cũng tạo cho nam khách mời cảm giác gần gũi, từ đó dần tìm thấy sự đồng điệu. “Lúc đó, tôi khá tò mò về cuộc sống của vợ mình, nên quyết định vào Bình Dương. Lần đầu gặp, tôi có cảm giác thân thuộc. Dù chỉ ghé đúng một ngày, nhưng khi tôi rời đi, con khóc nức nở. Cảnh đó khiến tôi nhớ mãi. Khoảng hai tuần sau, tôi quay về gặp hai mẹ con”, anh Ngọc Thiện chia sẻ.

Ngọc Nhung cho biết cuộc gọi nhầm lẫn khiến cô cảm thấy tò mò về Ngọc Thiện. Khi vào xem trang cá nhân, nữ khách mời nhận thấy anh là một chàng trai thường xuyên làm tình nguyện và quan tâm đến sức khỏe. Sự chân thành và cách quan tâm của anh khiến cô dần cảm mến.

Ngọc Nhung nghẹn ngào nhắc về quãng thời gian khó khăn khi mang thai Ảnh: BTC

Thời gian đầu, mẹ của Ngọc Thiện không chấp nhận mối quan hệ này. Bà từng vào Bình Dương để tận mắt xem cả hai đang sống ra sao. Chính sự nỗ lực và đồng lòng của hai vợ chồng đã khiến bà dần thay đổi. Bà cảm nhận cả hai không chỉ yêu mà còn biết cùng cố gắng nên dần chấp nhận. Thậm chí đến hiện tại, mẹ chồng - nàng dâu còn nói chuyện với nhau nhiều hơn cả Ngọc Thiện.

Trong khi đó, mẹ Ngọc Nhung cũng mang trong lòng nhiều nỗi lo. "Lúc bắt đầu nghĩ đến chuyện lâu dài, mẹ tôi cũng có những lo lắng riêng. Tôi từng là mẹ đơn thân, và khi đi bước nữa, mẹ nghĩ tôi sẽ phải sinh thêm con để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi từng bị u nang và đã qua phẫu thuật, khả năng sinh em bé là điều rất khó”, nữ khách mời trải lòng.

Ngọc Nhung chia sẻ vợ chồng khi còn nhiều khó khăn, chưa dám nghĩ đến chuyện có con. Song khi cô mang thai, bác sĩ khuyên không nên giữ lại vì sợ em bé sinh ra không bình thường. “Tôi đi xét nghiệm ở nhiều nơi, kết quả đều giống nhau. May mắn có dì động viên, tôi cố gắng giữ lại, mỗi tuần đều phải lên bệnh viện kiểm tra. Đến tuần thứ 32, bác sĩ thông báo thai phát triển ổn nhưng tôi lại có dấu hiệu sinh non. Nhưng may mắn con sinh ra hoàn toàn bình thường, rất giống chồng và bà nội”, cô chia sẻ.

Lắng nghe câu chuyện, MC Đình Toàn chia sẻ: “Tôi cảm thấy trân trọng hai người mẹ. Vì điều lớn nhất mà cả hai đều hướng tới - chính là hạnh phúc của con mình. Điều tuyệt vời là cuối cùng, chính hai người mẹ lại trở thành nhân tố kết nối, giúp đôi trẻ thêm vững lòng”.