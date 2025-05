Mẹ đơn thân tiết lộ hôn nhân với chồng Tây 70 tuổi

Chuyện tình giữa người phụ nữ Việt và ca sĩ đến từ Canada được chia sẻ trên chương trình Vợ chồng son Ảnh: Chụp màn hình

Quen nhau qua ứng dụng hẹn hò

Tập mới nhất chương trình Vợ chồng son mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu thú vị giữa Lê Thị Mai An (56 tuổi) và Burcsik David Joseph (70 tuổi, ca sĩ đến từ Canada). Tính đến nay, cặp vợ chồng đã kết hôn được 2 năm.

Trước khi đến với nhau, cả hai từng trải qua những biến cố và đổ vỡ hôn nhân. Theo chia sẻ, Mai An từng làm việc ở công ty vận tải đường biển. Sau khi "vỡ nợ" năm 2010, cô chuyển sang kinh doanh quán cà phê để nuôi con. Cũng từ năm đó, cô và chồng cũ xảy ra mâu thuẫn, bắt đầu ly thân và chính thức ly hôn năm 2016. Trong khi đó, ông David Joseph từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có bốn người con. Ông sống một mình sau khi người vợ thứ hai qua đời vì ung thư vào năm 2016.

Cặp chồng Tây - vợ Việt chia sẻ về cuộc sống hôn nhân Ảnh: Chụp màn hình

Đến năm 2020, thông qua ứng dụng hẹn hò, Mai An quen biết David Joseph. Thời điểm đó, cô đang học tiếng Anh online với mong muốn cải thiện bản thân và đi du lịch nước ngoài. Dù gặp trở ngại về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý, cả hai vẫn duy trì liên lạc và xây dựng mối quan hệ trong hai năm trước khi chính thức gặp mặt tại Việt Nam.

Ban đầu, mẹ đơn thân không đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ với David Joseph nên chỉ chia sẻ với mẹ và con gái chứ không công khai. Bởi cô lo ngại hàng xóm sẽ dị nghị nếu mọi chuyện không thành. Tuy nhiên, David Joseph lại dành trọn tâm ý cho mối quan hệ này. Ông chia sẻ chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn là biết rằng Mai An sẽ trở thành vợ mình.

Mẹ đơn thân 'tố' chồng Tây ghen tuông, nóng tính

Sau lần gặp đầu tiên, David Joseph trở về Canada và gửi thư mời Mai An sang để ra mắt gia đình mình. Tuy nhiên, do chưa từng xuất ngoại nên mẹ đơn thân không đủ điều kiện để thực hiện chuyến đi. Không nản lòng, chỉ hai tháng sau, David quay lại Việt Nam, hỗ trợ bạn gái liên hệ với đại sứ quán để chứng minh mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, do nóng tính, ông đã có lời qua tiếng lại trong quá trình làm việc với đại sứ quán. Sau đó, ông quay sang hỏi Mai An: "Em có thực sự yêu anh không? Nếu có thì mình đăng ký kết hôn". Trước sự chân thành và quyết đoán của David, Mai An nhận ra rằng ở tuổi này, vẫn có một người đàn ông ngoại quốc muốn lấy mình làm vợ là điều rất đáng trân trọng, nên đã gật đầu đồng ý.

Mai An thừa nhận nhiều lần muốn chia tay vì chồng ghen tuông quá đà Ảnh: Chụp màn hình

Sau hai năm về chung một nhà, cặp vợ chồng đã có nhiều điều để nhìn lại. Người vợ Việt cho biết David Joseph rất nóng tính và ghen tuông, điều này khiến cô không ít lần muốn chia tay. Ông từng nổi giận chỉ vì vợ nói chuyện nhiều với tài xế taxi mà không phiên dịch cho mình. Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy, ông đều biết lỗi và chủ động xin lỗi để vợ tha thứ.



Qua thời gian, cả hai đã học cách thay đổi để hòa hợp. David cho biết hiện ông đã thay đổi được 70% so với trước kia. Dù vẫn còn đôi chút ghen tuông và hay thức khuya, nhưng đó là những điều đã được cải thiện nhờ tình yêu và sự nhẫn nại từ người vợ Việt.

Cặp vợ chồng dành cho nhau những lời yêu thương khiến Hồng Vân vô cùng ngưỡng mộ Ảnh: Chụp màn hình

"Ngay cả khi vợ tức giận, cô ấy vẫn đẹp nhất trong lòng tôi. Nhưng cô ấy không bộc lộ cảm xúc nhiều, chỉ im lặng hoặc rơi nước mắt. Tôi chỉ mong khi tức giận, cô ấy bộc lộ cảm xúc, cho tôi biết lý do để có thể trò chuyện và thấu hiểu nhau hơn. Đừng im lặng với tôi", David chia sẻ trên sóng truyền hình.