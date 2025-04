Mẹ giết con trục lợi tiền bảo hiểm: 'Chuyện không ai tin nhưng đã xảy ra'

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 5.4 Cơ quan CSĐT đã tống đạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ở khu phố 3, TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam), để điều tra về tội giết người, liên quan vụ việc "mẹ giết con để nhận tiền bảo hiểm hàng tỉ đồng".

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2.1.2023 và làm rõ bị can giết người là Tô Thị Ty Na.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na ẢNH: NAM THỊNH

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22 giờ 5 ngày 2.1.2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu N.V.H (sinh năm 2017, con ruột của Na) chết ở nhà vệ sinh.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã xác định Na có hành vi giết cháu H. với mục đích trục lợi tiền bảo hiểm.

Điều đáng nói, Tô Thị Ty Na còn có 1 người con khác (sinh năm 2019) cũng chết vì lý do "chết nước" tương tự hồi năm 2021. Hiện tại công an mới cung cấp thông tin về trường hợp cháu N.V.H.

Liên quan vụ việc này, trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp, cho biết liên quan đến vụ việc mẹ giết con với mục đích trục lợi tiền bảo hiểm gây rúng động cả nước là hành vi vô cùng tàn nhẫn, mất tính người và cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Theo quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự, đối với hành vi mất nhân tính này sẽ có thêm nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội với động cơ đê hèn, phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục... nên hình phạt bị can này phải đối mặt là phạt tù từ 12 - 20 năm; tù chung thân hoặc tử hình.

Tô Thị Ty Na ẢNH: NAM THỊNH

Pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, đặc biệt là bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, luật Trẻ em năm 2016 đã có rất nhiều các quy định cụ thể để bảo vệ quyền trẻ em, trong đó có quyền được sống, quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe.



"Tình mẫu tử là thiêng liêng và bẩm sinh. Đến những con vật cũng nảy sinh tình yêu thương và bản năng chăm sóc bảo vệ con mình. Vậy mà người phụ nữ này lại nhẫn tâm sát hại con mình để trục lợi tiền bảo hiểm thì đó là điều mà ít ai tưởng tượng nó lại xảy ra trong thực tế", luật sư Cường nói.

Không có lý do gì để biện minh

Theo luật sư Đặng Văn Cường, nhiều năm tham gia công tác bảo vệ trẻ em, trực tiếp can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều trẻ em yếu thế phải bị bạo hành, bị xâm hại, thậm chí có những trẻ em bị sát hại, nhưng bản thân chưa từng thấy vụ việc nào mẹ lại sát hại con để trục lợi tiền bảo hiểm như vụ việc đang gây rúng động những ngày qua.

"Có lẽ nhiều người khi nghe thông tin vụ việc này sẽ không tin và không tưởng tượng được tại sao lại có chuyện đó xảy ra. Trong cuộc sống thì ai cũng có lúc gặp khó khăn, thậm chí éo le quẫn bách nhưng không có bất kỳ lý do gì có thể biện minh cho hành vi sát hại con mình để trục lợi bảo hiểm", luật sư Cường chia sẻ.

Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp, chia sẻ thông tin xung quanh vụ mẹ giết con để nhận tiền bảo hiểm ẢNH: NAM THỊNH

Người xưa nói "hổ dữ cũng không ăn thịt con", vậy mà người phụ nữ này lại nhẫn tâm sát hại con mình thì tòa án chưa xét xử thì người phụ nữ này đã phải đối mặt với một bản án lương tâm, sự phẫn nộ của cộng đồng xã hội.

Theo luật sư Cường, về góc độ pháp lý thì hành vi xâm phạm đến tính mạng của trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cha mẹ có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mà lại xâm hại trẻ em với động cơ trục lợi đó là động cơ đê hèn.

"Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy đã có hành vi sát hại con đẻ của mình để trục lợi bảo hiểm thì hành vi của bị can là vô cùng tàn nhẫn, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị xử lý về nhiều tội danh trong đó có tội giết người và tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm", luật sư Cường thông tin thêm.