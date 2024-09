Mẹ Han So Hee liên tiếp đòi tiền con gái

Ngày 3.9, YouTuber đồng thời là cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho đã đăng tải một video có tiêu đề: "Cho tôi vay tiền: Tin tức gây sốc từ mẹ của Han So Hee". Trong video, Lee Jin Ho tiết lộ anh là người đầu tiên điều tra về vấn đề nợ nần của mẹ nữ diễn viên Thế giới hôn nhân.

Han So Hee từng nhiều lần trả nợ cho mẹ ruột ẢNH: INSTAGRAM XEESOXEE

Lee Jin Ho cho biết: "Mặc dù Han So Hee không muốn liên lạc với mẹ mình, nhưng không dễ để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ theo cách như vậy. Sau khi Han So Hee đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về việc "từ mặt" bà Shin nhưng bà Shin vẫn tiếp tục liên lạc, cố gắng duy trì giao tiếp như mẹ và con gái với nữ diễn viên".



Anh tiếp tục khẳng định: "Thực tế rất khắc nghiệt. Khi họ nối lại liên lạc, mẹ lại bắt đầu nhờ Han So Hee giúp đỡ về mặt tài chính. Bà thậm chí còn liên lạc với công ty quản lý của Han So Hee khiến các nhân viên trong công ty vô cùng bối rối".

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, khi Han So Hee nổi tiếng trong ngành giải trí và trở thành một ngôi sao đang lên, thói quen chi tiêu của mẹ cô ngày càng tăng, dẫn đến những rủi ro tài chính liên tục xảy xa. Mẹ Han So Hee đã vay tiền từ nhiều nguồn khác nhau bằng cách sử dụng tên của con gái mình làm tài sản thế chấp. Có vô số người đã trở thành nạn nhân từ trò lừa đảo của người phụ nữ hơn 50 tuổi này.



9Ato Entertainment vạch ra ranh giới rõ ràng giữa Han So Hee và hành động của mẹ cô - bà Shin ẢNH: INSTAGRAM XEESOXEE

Ngày 2.9, TV Chosun đưa tin rằng mẹ Han So Hee đã bị bắt vì điều hành hơn 10 hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Bà Shin bị cáo buộc tổ chức 12 trang web cờ bạc ở Ulsan và Wonju (Hàn Quốc) từ năm 2021 cho đến tháng trước bằng cách sử dụng những trò chơi ảo làm vỏ bọc. Khách hàng sẽ đăng nhập vào các trang web cờ bạc mà bà quản lý, nạp tiền và tham gia các trò chơi đổi thưởng. Bà Shin đã có tiền án về những cáo buộc tương tự và cũng có tiền sử gian lận.

Đáp lại tranh cãi liên quan đến mẹ ruột, Han So Hee đã đưa ra một tuyên bố thông qua công ty quản lý của mình: "Bản thân Han So Hee đã biết được điều này qua tin tức và không có từ nào để diễn tả cảm xúc đau khổ của mình. Chúng tôi muốn nhắc lại rằng sự việc này hoàn toàn không liên quan đến nữ diễn viên và là hành động độc lập do mẹ cô ấy gây ra".

Công ty quản lý cũng xin lỗi vì đã gây khó chịu cho công chúng bằng những tin tức tiêu cực không liên quan đến công việc chuyên môn của ngôi sao phim My name.