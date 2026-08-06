Mê mẩn những mâm cơm nhà đẹp như ngoài tiệm của cô giáo trẻ

Từ sở thích của chồng đến niềm đam mê với những bữa cơm nhà

Cúc cho biết niềm yêu thích vào bếp bắt đầu từ... sở thích ăn uống của chồng. "Mình rất thích đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, nhưng chồng chỉ thích ăn cơm nhà. Vì vậy, mình dần dành nhiều thời gian hơn để nấu nướng, bày biện bữa cơm gia đình. Từ chiều chồng, việc nấu ăn dần trở thành niềm đam mê của chính mình", Cúc chia sẻ.

Những mâm cơm nhà cho cô giáo trẻ chuẩn bị gây ấn tượng bởi cách bày biện đẹp mắt ẢNH: NVCC

Gia đình nhỏ của Cúc hiện có 4 thành viên gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ. Vì vậy, tiêu chí lựa chọn thực phẩm của cô cũng thay đổi theo thời gian. Cúc cho biết trước đây chủ yếu nấu theo sở thích, thì nay lại ưu tiên tìm hiểu kỹ nguồn gốc nguyên liệu, thành phần, hay hương liệu trong thực phẩm để phù hợp với các con.

Việc chuẩn bị những bữa cơm gia đình dần trở thành niềm vui của cô giáo trẻ sau khi kết hôn ẢNH: NVCC

Cúc là giáo viên đang giảng dạy tại Trung tâm Kỹ năng sống Everest (Hải Phòng) nên công việc khá bận rộn. Không có nhiều thời gian để ngày nào cũng đi chợ, Cúc thường mua nguyên liệu ở siêu thị 2-3 lần mỗi tuần, chia sẵn khẩu phần rồi bảo quản trong tủ lạnh. Những món cần sơ chế sẽ được chuẩn bị từ tối hôm trước để hôm sau chỉ mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho việc nấu nướng và bày biện.

“Chi phí cho một bữa cơm của gia đình khoảng 80.000 - 150.000 đồng, tùy món ăn. Bí quyết để mâm cơm vừa đẹp vừa tiết kiệm là đa dạng màu sắc món ăn. Khi món ăn bắt mắt thì cũng thấy ngon miệng hơn. Mình cũng chia sẵn nguyên liệu sau mỗi lần đi siêu thị để nấu vừa đủ, hạn chế lãng phí thực phẩm", Cúc nói.

Dù bày biện được những mâm cơm rất đẹp mắt, Cúc lại khiêm tốn cho rằng mình không quá khéo trong việc chế biến nhiều món cầu kỳ.

ẢNH: NVCC

Mỗi bữa cơm của gia đình 4 người thường có chi phí khoảng 80.000 - 150.000 đồng, vẫn đảm bảo đủ các nhóm chất ẢNH: NVCC

"Vì không quá giỏi nấu nhiều món nên mình thích bày biện một chút để những món ăn bình dân trở nên hấp dẫn hơn. Mình tự mày mò là chính, thỉnh thoảng tham khảo thêm trên mạng xã hội. Mình cũng rất thích đồ gốm nên thường chọn những bộ chén đĩa cùng tông màu, kiểu dáng đơn giản để làm nổi bật món ăn", Cúc chia sẻ.

Giữ hạnh phúc gia đình từ căn bếp nhỏ

Cũng như nhiều gia đình khác, câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" đôi khi khiến Cúc đau đầu. Nhưng cô lại có một "trợ lý" rất đặc biệt. "Chồng chính là cuốn thực đơn chữa cháy của mình. Anh ấy gọi món, còn mình sẽ nấu theo", Cúc cười và nói.

Không chỉ chăm chút từng món ăn, Cúc còn dành nhiều thời gian lựa chọn chén đĩa, cách bày biện để bữa cơm gia đình thêm ấm cúng ẢNH: NVCC

Theo Cúc, trong rất nhiều món ăn, đậu sốt cà chua và thịt rang cháy cạnh là hai món được chồng "đặt hàng" nhiều nhất. “Điều khiến mình vui hơn cả là mỗi khi về nhà sau giờ làm, chồng đều hào hứng trước mâm cơm được chuẩn bị sẵn, thậm chí còn chủ động chụp ảnh giúp vợ lưu lại những khoảnh khắc của gia đình”, Cúc cho biết.

Chia sẻ với người viết, Phạm Xuân Tòng (26 tuổi), chồng Cúc, cho biết sau một ngày làm việc, điều khiến anh mong chờ nhất chính là được quây quần bên mâm cơm gia đình.

"Bữa cơm gia đình ăn gì cũng được, không cần cầu kỳ. Điều quan trọng là sự kết nối giữa các thành viên, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày để hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đồng thời, đó cũng là cách tiếp nối những giá trị truyền thống, văn hóa qua từng món ăn", Tòng bày tỏ.

Dù công việc bận rộn, Cúc luôn dành thời gian để chuẩn bị những bữa cơm tươm tất cho chồng con ẢNH: NVCC

Khi được hỏi điều thích nhất ở những mâm cơm của vợ là món ăn hay cách bày biện, Tòng không ngần ngại trả lời: "Vợ nấu gì mình cũng thích. Mình không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần sau mỗi ngày làm việc được vợ chăm chút nấu cho một bữa cơm là đã thấy hạnh phúc rồi".

Từ kinh nghiệm của bản thân, Cúc cho rằng để không còn áp lực với câu hỏi "Hôm nay ăn gì?", mỗi gia đình chỉ cần xây dựng thực đơn đơn giản theo nguyên tắc gồm một món mặn, một món canh và một món rau. Việc lên sẵn thực đơn cho cả tuần không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo bữa ăn đủ chất và hạn chế lãng phí thực phẩm.

Cúc thường chia sẻ những mâm cơm tự tay chuẩn bị lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với cô giáo trẻ, những mâm cơm đẹp không phải để khoe sự đảm đang, mà đơn giản là cách làm cho bữa ăn hằng ngày trở nên ấm cúng, giúp các thành viên thêm háo hức trở về nhà sau mỗi ngày làm việc, học tập. Đó cũng là lý do Cúc vẫn đều đặn vào bếp, để mỗi bữa cơm không chỉ ngon miệng mà còn là khoảng thời gian cả gia đình cùng vun đắp sự gắn kết.