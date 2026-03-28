Mê mẩn ở ‘thiên đường’ Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026

Không gian lễ hội quy tụ hơn 500 món ăn đặc sắc từ khắp 3 miền, do hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group chế biến. Từ những món dân dã quen thuộc như bánh xèo, bún bò, xôi mặn… đến các món cầu kỳ mang phong vị hoàng gia hay đặc sản vùng cao, tất cả được bày biện bắt mắt, hấp dẫn.

Tại khu ẩm thực miền Trung, quầy bún bò Huế, bánh bèo luôn đông khách. Trong khi đó, khu món nướng và hải sản thu hút thực khách nhờ hương thơm lan tỏa, khói nghi ngút. Một số gian hàng xôi, bánh dân gian "cháy hàng" sớm, khách phải chờ thêm để được phục vụ.

Dù lượng khách đông, khu vực bàn ghế ăn uống được bố trí gọn gàng, sạch sẽ. Nhân viên liên tục dọn dẹp, lau chùi, giữ không gian luôn thông thoáng.

Thực khách trong và ngoài nước thích thú trải nghiệm

Bà Mai Hương (63 tuổi, phường Bình Thạnh) cho biết đây là lần thứ ba quay lại lễ hội. Theo bà, điểm khác biệt là sự chỉn chu, chuyên nghiệp. "Các gian hàng nhìn sang trọng, món ăn trình bày đẹp mà giá không quá cao. Vì là của hệ thống khách sạn 4 - 5 sao nên tôi yên tâm về chất lượng, giá lại niêm yết rõ ràng", bà nói.

Không chỉ thưởng thức ẩm thực, nhóm bạn của bà Hương còn tranh thủ diện trang phục truyền thống để check-in. "Đi lễ hội không chỉ để ăn mà còn để vui chơi, lưu lại kỷ niệm. Ở đây có nhiều góc chụp đẹp, lại có biểu diễn nghệ thuật nên rất thú vị", bà chia sẻ.

Chị Minh Hà (23 tuổi, phường Tây Thạnh) cũng đánh giá cao yếu tố văn hóa của lễ hội. "Ngoài món ăn, còn có biểu diễn nghệ thuật, làng nghề truyền thống. Vừa ăn ngon vừa thấy được nét văn hóa của dân tộc, đó là điều khiến tôi quay lại nhiều lần", chị nói.

Không chỉ thu hút người dân trong nước, lễ hội còn hấp dẫn du khách quốc tế. Anh Petr Vit (Vienna, Áo) cho biết anh bị cuốn hút ngay từ lần đầu tham dự. Dừng chân tại quầy xôi nghi ngút khói, anh hào hứng khi lần đầu thưởng thức xôi mặn. "Tôi đã thử nhiều món Việt Nam, nhưng những món giản dị như thế này lại khiến tôi ấn tượng nhất. Đây là cách thú vị để hiểu hơn về văn hóa địa phương", anh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Lukas Schneider (du khách Đức) cho biết việc đến TP.HCM đúng dịp lễ hội là một "bất ngờ thú vị". "Tôi không nghĩ chỉ ở một nơi lại có thể thử nhiều món đặc sản đến vậy. Từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam, mỗi món đều có hương vị riêng. Lễ hội này giúp tôi cảm nhận rõ sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam, thực sự rất ấn tượng", anh nói.

Đi cùng vợ và con nhỏ, anh Trần Minh Hoàng (35 tuổi, phường Xuân Hòa) cho rằng lễ hội phù hợp cho gia đình. "Một nơi mà cả nhà có thể cùng ăn, cùng chơi, lại có nhiều lựa chọn cho trẻ nhỏ. Con tôi thích các món bánh và khu trải nghiệm, còn vợ chồng tôi thì thích hải sản, món vùng miền. Không khí đông vui nhưng vẫn sạch sẽ, thoải mái", anh chia sẻ.

Là sinh viên, bạn Ngọc Anh (20 tuổi) cho biết lễ hội mang lại trải nghiệm mới mẻ. "Em đi với nhóm bạn, vừa ăn vừa chụp hình. Món nào cũng bắt mắt, gian hàng trang trí đẹp. Với tụi em, đây không chỉ là đi ăn mà còn là đi chơi, đi trải nghiệm", Ngọc Anh nói.

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày (26 - 29.3), mở cửa từ 15 - 22 giờ mỗi ngày, quy tụ khoảng 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng 4 - 5 sao của Saigontourist Group trên toàn quốc với sự đồng hành vận chuyển từ Vietnam Airlines. Hệ thống âm thanh ánh sáng do Làng du lịch Bình Quới thuộc Saigontourist Group và Hiển Event phối hợp xuyên suốt.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức thường niên từ năm 2022, và đã đoạt 3 giải thưởng Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế Giới và 4 giải thưởng Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á. Giá vé tham dự Lễ hội là 200.000 đồng theo hình thức coupon được Saigontourist Group giữ nguyên suốt 5 năm tổ chức.