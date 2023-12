Mẹ ruột thông báo về tang lễ của Châu Hải My

Châu Hải My qua đời hôm 11.12 vừa qua, ở tuổi 57 WEIBO ZHOUHAIMEI STUDIO

Hôm 18.12, Weibo phòng làm việc của Châu Hải My đăng tải thông báo của mẹ ruột cố nghệ sĩ về tang lễ. Bà chia sẻ con gái yêu quý của mình là người tốt bụng, vui vẻ, mạnh mẽ, chu đáo, luôn giữ thái độ sống tích cực và lạc quan khi đối mặt với khó khăn. Vị này bộc bạch: "Hải My đã tạo ra vô số nhân vật thành công trong cuộc đời mình! Vì chỉ muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của Hải My trong lòng mọi người nên gia đình đã tổ chức lễ tiễn biệt chỉ có sự chứng kiến của những người thân thiết. Tôi hy vọng quý vị có thể thứ lỗi!". Mẹ của sao phim Mối tình nồng thắm cũng tiết lộ đàn thú cưng của cô sẽ được chăm sóc chu đáo, mong người hâm mộ yên tâm.



Gia đình của Châu Hải My vốn sống kín tiếng. Những ngày qua, họ chỉ đưa ra hai tin tức quan trọng: xác nhận nữ nghệ sĩ đã qua đời và thông tin tang lễ. Trước đó, vào ngày 13.12, mạng xã hội từng gây xôn xao trước video về một tang lễ hoành tráng có di ảnh của người đẹp phim Nghĩa bất dung tình. Tuy nhiên, người hâm mộ tinh ý nhận ra những điểm bất thường và khẳng định đây là hình ảnh giả mạo. Trước làn sóng chỉ trích kịch liệt từ cộng đồng mạng, tài khoản đăng tải video này đã công khai xin lỗi và giải thích rằng mình làm vậy vì muốn tưởng nhớ thần tượng. Tuy nhiên, người này vẫn bị lên án gay gắt vì thiếu tôn trọng người đã khuất và phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ riêng tư. Ngoài ra, nhân viên của một bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ phát tán hình ảnh bệnh án của Châu Hải My khi cô nhập viện cấp cứu hôm 11.12.

Truyền thông tiết lộ khối tài sản của Châu Hải My sẽ do mẹ ruột thừa kế, các anh chị em của cô không có ý định thừa hưởng gia tài. Thú cưng của cô cũng sẽ được gia đình chăm sóc WEIBO ZHOUHAIMEI STUDIO

Những ngày qua, đông đảo người hâm mộ, đồng nghiệp liên tục có những động thái tưởng nhớ Châu Hải My. Mã Cảnh Đào - bạn diễn của minh tinh Hồng Kông trong Ỷ thiên đồ long ký (1994), viết thư tay: "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh thế này. Đời đời kiếp kiếp tựa hồ như mới hôm qua. Đêm nay hồi tưởng kỷ niệm 30 năm Ỷ thiên đồ long ký. Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên, quá khứ đã qua, thời gian trôi đưa chuyện xưa vào dĩ vãng. Nàng ấy đã không còn, mãi mãi Chỉ Nhược, mãi mãi không bao giờ quên em. Hải My, chúng tôi mãi mãi yêu em". Tại concert ở Thượng Hải vào cuối tuần qua, Châu Hoa Kiện khiến khán giả xúc động khi hát Đao kiếm như mộng (nhạc phim Ỷ thiên đồ long ký) tưởng nhớ Châu Hải My. Đài TVB cũng chiếu lại phim Đại náo Quảng Xương Long (1997) vào ngày 18.12 để khán giả ôn lại những ký ức đẹp về nàng Tiểu Phù Dung.