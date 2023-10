Me Since 1988 tổ chức ngày hội dành cho người bà

Bà luôn dành sự ân cần, chăm sóc chu đáo dành cho con cháu. Đối với những gia đình có ba mẹ đi làm, bà là người âm thầm chăm lo cho cháu với tất cả yêu thương, chu đáo và kinh nghiệm của mình. Nhằm thể hiện sự trân quý dành cho bà, Trường Me Since 1988 sẽ tổ chức ngày hội trong không gian ấm áp với các hoạt động dành tặng bà như vẽ tranh nghệ thuật, chụp hình cùng bà, làm vòng tay tặng bà, cháu hát bà nghe… Ngày hội còn có những tiết mục âm nhạc cùng các trò chơi dân gian, những món ăn dân dã để bà cảm nhận sự ấm áp, quen thuộc của quê hương.

Trường Me Since 1988 là Hệ thống Trường liên cấp mầm non - tiểu học, được xây dựng nên bởi những thầy cô giáo giàu đam mê và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục. Trường lấy triết lý giáo dục Montessori làm phương pháp giảng dạy, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp toàn phần và luôn hướng đến những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Ngày hội được tổ chức vào 18 giờ ngày 20.10 tại Trường Me Since 1988 - Cơ sở 116 Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Quý phụ huynh có thể đăng ký tham gia chương trình qua số điện thoại: 0768120584 hoặc tìm hiểu thêm thông tin về trường tại: https://www.facebook.com/mesince1988vn