Mẹ tỉ phú Musk bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với phóng viên Mỹ gốc Việt

Hôm bầu cử Mỹ 5.11, mẹ tỉ phú Elon Musk, bà Maye Musk đăng lên tài khoản X (tên cũ là Twitter), công ty của con trai bà, bài viết chỉ trích phóng viên mảng công nghệ người Mỹ gốc Việt Ryan Mac của tờ The New York Times.

"Tôi nghe nói @RMac18 (tài khoản của Ryan Mac) sẽ có một bài hit về Elon trên The New York Times ngày mai. Thật đáng buồn, Ryan là phóng viên người Mỹ gốc Việt. Sách của tôi là tác phẩm bán chạy tại Việt Nam. Tôi không nghĩ là độc giả của tôi sẽ tin bài viết đó nếu nó mang tính thù hằn và/hoặc không trung thực. Chờ xem", bà Maye Musk viết, theo The Independent.

Mặc dù bài đăng đã bị xóa nhưng nhiều người đã nhanh tay chụp lại màn hình và chia sẻ lại trên X. Nhiều tài khoản chỉ trích mẹ tỉ phú Elon Musk vì nhắc đến chủng tộc của Ryan Mac.

"Thực tế thì Ryan Mac được sinh ra và lớn lên tại California. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Việc công kích một phóng viên vì di sản dân tộc của họ là điều không bao giờ phù hợp", phóng viên Tyler Kingkade của NBC News viết.

Bà Maye Musk, mẹ tỉ phú Elon Musk ẢNH: REUTERS

Một số tài khoản khác cũng nhảy vào bình luận, chỉ trích quan điểm "méo mó và đáng buồn", "luôn cổ xúy cho phân biệt chủng tộc" của bà Maye Musk. Một người khác cho rằng việc chỉ trích một người vì màu da của họ là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Theo thông tin trên The New York Times, Ryan Mac tự giới thiệu là phóng viên tại Los Angeles chuyên viết về các công ty công nghệ và có nhiều năm bao quát các nhân vật ảnh hưởng như Elon Musk. Hồi tháng 9, anh cùng một đồng nghiệp cho ra mắt cuốn sách Character Limit: How Elon Musk Destroyed Twitter (tạm dịch: Giới hạn ký tự: Elon Musk đã phá hủy Twitter như thế nào) để nói về quá trình vị tỉ phú tiếp quản mạng xã hội Twitter, mà hiện đã được đổi tên thành X).

Sau khi bị réo tên, Ryan Mac đã đăng một dòng trạng thái để đáp trả vào ngày 6.11: "Tối nay có ai làm trò gì về người Mỹ gốc Việt nữa không?". Anh cũng cập nhật dòng mô tả bản thân trên X, bổ sung thêm câu "người Mỹ gốc Việt".

Sau đó, bà Maye Musk cũng không ngần ngại biện bạch. "The New York Times đã dối trá về Elon suốt 15 năm qua. Chẳng có gì mới cả. Hẳn là rất khó để tiếp tục thù hằn và không trung thực. Hy vọng Ryan được trả lương ổn", bà viết.

Bà Maye Musk (76 tuổi) là chuyên gia dinh dưỡng và là người mẫu chuyên nghiệp, từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí. Bà xuất bản một cuốn sách về thể dục, dinh dưỡng và sự tự tin vào năm 1996 và một cuốn hồi ký vào năm 2019. Không rõ cuốn sách bán chạy ở Việt Nam mà bà nói là cuốn nào.