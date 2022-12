Mẹ Việt cùng con gái 3 tuổi rong ruổi Pakistan trong 18 ngày

Câu chuyện người mẹ trẻ cùng con gái 3 tuổi có 18 ngày rong ruổi ở Pakistan nhận được nhiều quan tâm trên các hội nhóm yêu du lịch. Nhiều người nể phục nhưng cũng không khỏi tò mò và bàn luận sôi nổi.

“Mang trái tim trần trụi tìm những điều đẹp đẽ”

Nhân vật chính trong câu chuyện là chị Mai Hương (31 tuổi, ở TP.HCM) và con gái Gia Hân (tên ở nhà là Mỡ, 3 tuổi). Chị Hương chia sẻ mình luôn say mê những vùng đất ít người đi và tin vào vẻ đẹp của thế giới. Chị tự nhủ sẽ dẹp bỏ những định kiến về Pakistan, lên đường tìm những điều thú vị. Gia đình nội ngoại hai bên đều không ủng hộ việc chị đưa con gái đi xa, đến một quốc gia họ cho là có nhiều mối nguy tiềm tàng. Tuy nhiên, niềm tin của bản thân và sự ủng hộ từ chồng giúp chị hiện thực hóa ý tưởng. “Mình luôn có niềm tin thế giới bên ngoài không nguy hiểm, không quá nhiều người xấu như nhiều người nói. Mình không lo lắng hay sợ hãi về chuyến đi này”, chị bộc bạch.

Chị muốn đưa con gái ra thế giới từ sớm để bé có những trải nghiệm ở môi trường mới lạ. Chị nghĩ trẻ con có những khả năng thích nghi mà người lớn có thể chưa khám phá ra. Bản thân chị cũng bất ngờ khi qua hơn hai tuần, bé Mỡ vẫn khỏe mạnh, vui tươi và đầy năng lượng. “Mình tin chuyến đi sẽ có thêm nhiều bài học trong quá trình làm mẹ. Mình và bé quá gắn kết với nhau, sẽ nhớ nhau điên đảo nên hai mẹ con cùng nhau lên đường”, chị chia sẻ.

Trước chuyến đi, chị tăng cường các loại vitamin, dưỡng chất cho con tăng đề kháng. Chị mang đồ đủ ấm, miếng dán giữ nhiệt, đồ ăn cho bé… Hành trình 18 ngày chị và bé Mỡ đi qua nhiều vùng đất, địa điểm khác nhau như Khaplu, Skardu, Passu, Karimabad, Yasin, Iskhmen…

Những trải nghiệm khó quên

Trong hành trình, bé Mỡ gặp 2 cậu bé người Pakistan một cách tình cờ khi cả nhóm ghé vào quán ăn. Các bé nhanh chóng quen thân, có một bé lấy nhạc cụ ra chơi và hát các bài hát Pakistan, bé còn lại nhảy múa cùng Mỡ. Quán ăn nằm tách biệt trên lưng chừng đồi, bao bọc bởi bóng tối và sự tĩnh mịch của màn đêm. “Lúc cả nhóm rời đi, 2 cậu bé tắt hẳn nụ cười, ánh mắt buồn hiu và đầy hụt hẫng. Giây phút đó mình thấy buồn và thương rất nhiều. Cuộc gặp gỡ thoáng quá nhưng đọng lại trong tâm trí mình nhiều điều”, chị tâm sự.

Nhóm chị Hương ghé thăm nhà chị Huyền - một cô dâu Việt bên Pakistan. Tại nhà chị Huyền, một ngôi nhà cổ có tuổi đời hơn 300 năm, chị Hương được nghe nhiều chuyện làm dâu nơi xứ người. Khi tới đây, Mỡ gặp một cô bé 5 tuổi và được tặng một con khủng long bằng bông màu xanh. Chị sẽ giữ gìn món quà đầu tiên Mỡ được nhận từ một người bạn Pakistan.





Sau này con lớn, chị sẽ nhắc con nhớ về những ký ức xinh xắn này. “Mình nghĩ mãi về sự đối lập nơi đây. Trái với sự khô cằn, khắc nghiệt là những khu vườn trĩu quả với lê, táo mọng nước, khoai tây ngon… Trái với sự hiểm trở, bụi mù đất đá là những làng mạc thơ mộng với sắc vàng, đỏ của cỏ cây, hoa lá. Con người ở đây có ánh mắt đẹp, nụ cười hiền từ, trìu mến”, chị nói.

Cũng theo chị Hương, ở Pakistan có địa hình và cung đường hiểm trở, thường xuyên cúp điện. Các nhà hàng, quán ăn phải đợi 1 tiếng mới có đồ ăn. Ngoài ra, thời tiết cũng rất khắc nghiệt, ban ngày lạnh, nắng cao nguyên rát da, buổi tối rét buốt nhưng không có lò sưởi. Tổng chi phí của hai mẹ con trong chuyến đi này là 67 triệu đồng. Để hai mẹ con an toàn, chị mua bảo hiểm du lịch, báo cho gia đình, bạn bè biết điểm đến, bật định vị điện thoại, bảo vệ tài sản, nghiên cứu điểm đến, văn hóa địa phương cẩn thận...

“Cuộc sống vẫn luôn chứa đựng những điều bất ngờ nên hãy can đảm làm những điều mình thích, có gặp nguy hiểm cũng là khi được sống đúng cách mình muốn. Mình đi để tận hưởng những điều thật đẹp của thế giới bên ngoài”, chị cho hay.

Anh Nguyễn Ngọc Long (38 tuổi, chồng chị Hương) ủng hộ chuyến đi này vì muốn con có nhiều trải nghiệm đa dạng. Anh cân nhắc đến nơi khá lạnh và khắc nghiệt nên cùng vợ chuẩn bị kỹ trang phục, đồ giữ ấm cho 2 mẹ con. Trước đó, bé đã tham gia nhiều chuyến đi khác nên anh tự tin về khả năng thích ứng của bé.

“Con rất thích MV Let’s it go nên đến vùng đất đầy tuyết trắng sẽ làm niềm vui lớn trong ký ức của bé. Nhà tôi vẫn cho bé leo núi, cưỡi ngựa nhưng buộc an toàn với người bằng địu, cho bé nghịch tuyết thoải mái, giữ ấm cơ thể cho bé”, anh nói.