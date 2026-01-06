Mebi Group - Hành trình từ chuẩn mực đến hệ sinh thái nông nghiệp bền vững

Giữ vững danh hiệu suốt ba năm

Việc Mebipha 3 năm liên tiếp nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh cho thấy đây không phải là thành quả mang tính thời điểm. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp - chăn nuôi - thú y đối mặt nhiều thách thức về môi trường, an toàn thực phẩm và yêu cầu hội nhập, Mebipha đã lựa chọn con đường khó nhưng bền vững: lấy pháp luật làm nền, lấy khoa học làm công cụ và lấy lợi ích cộng đồng làm mục tiêu xuyên suốt.

Từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất thuốc thú y và thủy sản, Mebipha từng bước chuẩn hóa toàn bộ hoạt động nghiên cứu, sản xuất và quản trị. Doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, quản lý chất lượng, kiểm soát môi trường và minh bạch dữ liệu, coi "xanh" không phải là khẩu hiệu truyền thông, mà là chuẩn mực hành động bắt buộc trong mọi quyết định điều hành.

Đáng chú ý, Mebipha không dừng lại ở việc "xanh hóa" nội bộ, mà chủ động mở rộng giá trị xanh ra toàn bộ chuỗi giá trị. Trong chiến lược dài hạn, doanh nghiệp xác định muốn nông nghiệp phát triển bền vững thì cần có mô hình thực tế để kiểm chứng, chứ không chỉ dừng ở giải pháp lý thuyết.

Mebi Farm được đầu tư như một mô hình trang trại chăn nuôi công nghệ cao, vận hành theo triết lý "Real Farm - Real Food". Ngay từ đầu, trang trại không chạy theo sản lượng ngắn hạn, mà ưu tiên xây dựng nền tảng bền vững: kiểm soát chặt chẽ môi trường nuôi, an toàn sinh học, dinh dưỡng, phúc lợi vật nuôi và truy xuất nguồn gốc. Mọi yếu tố đều được thiết kế để đảm bảo sản phẩm đầu ra không chỉ đạt tiêu chuẩn thị trường, mà còn đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của xã hội về thực phẩm an toàn và có trách nhiệm.

Pinky Egg - khác biệt từ bên trong quả trứng. Một sản phẩm của Mebi Farm ẢNH: T.L

MebiFarm gia nhập cộng đồng xanh

Việc Mebi Farm lần đầu tham dự giải thưởng Doanh nghiệp Xanh và ngay lập tức được vinh danh là một dấu mốc mang nhiều ý nghĩa. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một dự án cụ thể, mà là sự công nhận đối với một cách làm nông nghiệp nghiêm túc, bài bản và minh bạch. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm, Mebi Farm kiên định theo đuổi giá trị "thật": trang trại thật, quy trình thật và thực phẩm thật. Từ nền tảng đó, các sản phẩm như trứng Pinky được phát triển theo hướng an toàn, ổn định chất lượng và truy xuất rõ ràng, góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào nông sản trong nước.

Điểm chung xuyên suốt giữa Mebipha và Mebi Farm là cách tiếp cận phát triển bền vững không tách rời trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng chăn nuôi. Đây cũng là cách doanh nghiệp từng bước lan tỏa tư duy "làm nông nghiệp có trách nhiệm" trong bối cảnh ngành đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn tới, Mebipha xác định tiếp tục đầu tư chiều sâu vào khoa học - công nghệ, quản trị và con người, lấy ESG làm khung tham chiếu cho mọi hoạt động. Với Mebi Farm, mục tiêu không chỉ là mở rộng quy mô, mà là hoàn thiện mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững, đủ sức trở thành hình mẫu tham chiếu cho ngành.