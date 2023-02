Megan Fox chia tay Machine Gun Kelly vì nam rapper ‘lăng nhăng’?

Tuy nhiên Megan Fox đang xóa bỏ sự hiện diện trực tuyến trên mạng xã hội, theo People.

Nữ diễn viên 36 tuổi xóa tài khoản Instagram của mình vào chiều 12.2, vài giờ sau khi cô chia sẻ một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội ám chỉ về khả năng chia tay giữa cô và Machine Gun Kelly.

Trong bài đăng, Megan Fox tải lên một loạt ảnh của cô và video quay cảnh một phong bì bị đốt trong hố lửa.

Cô ấy chú thích bằng lời bài hát trong album Lemonade năm 2016 của Beyoncé: "Bạn có thể nếm trải sự không trung thực/Điều đó tràn ngập trong hơi thở của bạn".

Trong phần bình luận bài đăng cuối cùng của Fox, một người hâm mộ cho rằng Kelly (32 tuổi), không chung thủy trong mối quan hệ của cặp đôi: "Có lẽ anh ấy đã cặp kè với nghệ sĩ Sophie Lloyd".

Đáp lại, Fox bình luận: "Có lẽ tôi đã gặp Sophie" cùng với một biểu tượng cảm xúc ngọn lửa.

Megan Fox vắng mặt trong bữa tiệc Super Bowl do tạp chí Sports Illustrated tổ chức vào tối 11.2, nơi Machine Gun Kelly biểu diễn, một nguồn tin nói với People. Trước đó, cặp đôi cùng nhau tham dự bữa tiệc của Drake hôm 10.2.

Ngôi sao phim Transformers cũng xóa tất cả ảnh và video của cô ấy chụp cùng Kelly khỏi Instagram, bao gồm cả bài đăng thông báo họ đính hôn vào tháng 1.2022 . Trong khi Kelly vẫn giữ các bài đăng có Fox trên trang cá nhân của anh. Fox cũng theo dõi Eminem - người công khai thù hận Kelly trong nhiều năm.

Đại diện của cả Fox và Kelly không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của People.

Cặp đôi gặp nhau trên trường quay của bộ phim kinh dị Midnight in the Switchgrass vào tháng 3.2020. Dù quá trình sản xuất phim bị tạm dừng do đại dịch Covid-19, Fox và Kelly, tên thật là Colson Baker, đã được phát hiện dành thời gian vui vẻ bên nhau trong thời gian ngắn sau đó.

Fox đã tham gia Lễ trao giải Grammy 2023, nơi Kelly được đề cử Album nhạc rock hay nhất.

Cả hai bước trên thảm đỏ trong trang phục ánh kim. Nam rapper mặc bộ đồ Dolce & Gabbana màu bạc và áo lưới màu xám, trong khi Megan Fox diện chiếc váy Zuhair Murad màu trắng, áo ngực bằng lưới. Họ chụp ảnh cùng nhau lần cuối sau màn trình diễn của Kelly hôm 10.2. Kelly xuất hiện một mình tại bữa tiệc Super Bowl ở Scottsdale, Arizona vào tối 11.2.