Megan Fox khoe sắc vóc bốc lửa sau khi sinh con thứ 4

Megan Fox lấy lại sắc vóc quyến rũ sau vài tháng sinh con ẢNH: BACKGRID

Megan Fox dự buổi chiếu đặc biệt của Jennifer's Body (bộ phim do cô đóng chính, ra mắt lần đầu năm 2009) tại Los Angeles (Mỹ) vào cuối tuần qua. Nữ diễn viên 39 tuổi khẳng định phong độ ổn định của một "biểu tượng gợi cảm" khi xuất hiện nổi bật trong chiếc váy corset màu da với các chi tiết đính kết đỏ thẫm mô phỏng hình ảnh máu me. Trang phục giúp "bom sex" đình đám một thời khoe trọn những đường cong quyến rũ cùng vòng 1 sexy, phần nào gợi liên tưởng đến nhân vật mà cô thể hiện trong phim với vẻ đẹp ma mị, nóng bỏng.

Sắc vóc của Megan Fox ở tuổi U.40 nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Cô được đánh giá vẫn giữ được hình thể bốc lửa, thần thái quyến rũ như thời đỉnh cao. Nhiều khán giả cũng xuýt xoa, ngưỡng mộ cách nữ diễn viên lấy lại sắc vóc đáng mơ ước chỉ vài tháng sau khi sinh con thứ 4.

Sắc vóc hiện tại của mỹ nhân 39 tuổi nhận nhiều lời khen ẢNH: BACKGRID

Megan Fox sau khi sinh con với tình trẻ

Hiện Megan Fox có cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc con cái sau khi trải qua nhiều sóng gió tình cảm. Tháng 3.2025, ngôi sao loạt phim Transformers sinh con gái, đây là đứa con chung đầu tiên của cô và rapper Machine Gun Kelly và là con thứ 4 của người đẹp. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã chia tay bạn trai kém tuổi được vài tháng, sau khi con gái chào đời, cặp đôi giữ mối quan hệ thân thiện để cùng chăm sóc em bé. Nguồn tin từ Us Weekly tiết lộ hai người vẫn gần gũi và cố gắng giải quyết mọi việc để hòa giải. Tháng 7 vừa qua, họ cùng bay đến Costa Rica tham gia chuyến du lịch gia đình.

Cách đây ít ngày, People đưa tin Megan Fox và nam nghệ sĩ 35 tuổi hầu như dành mỗi đêm bên con gái của họ và cả hai "hành động như một cặp đôi nhưng họ chưa đặt tên mối quan hệ này hay chính thức hóa điều gì cả". Nguồn tin thân cận hé lộ: "Tuy vẫn sống riêng, họ vẫn dành nhiều thời gian bên nhau như một gia đình. Họ đặt con lên hàng đầu và điều đó đã giúp họ gần gũi nhau hơn theo nhiều cách".

Megan Fox trải qua mối tình đầy sóng gió với Machine Gun Kelly ẢNH: INSTAGRAM NV

Megan Fox bắt đầu hẹn hò với Machine Gun Kelly hồi 2020, cặp đôi yêu đương nồng cháy ở giai đoạn đầu sau đó trải qua quãng thời gian hết tan lại hợp. Theo PageSix, họ chia tay vào tháng 12.2024 sau khi mỹ nhân 8X (khi ấy đang mang thai) phát hiện tin nhắn của bạn trai kém tuổi liên quan đến phụ nữ khác. Thời điểm đó, nguồn tin của trang này tiết lộ sao phim Expend4bles dứt khoát kết thúc mối quan hệ vì cô là phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và "không cần đàn ông trong cuộc đời mình".

Tuy nhiên, trong chương trình Call Her Daddy hồi tháng 3 năm ngoái, Megan Fox cũng chia sẻ về mối liên hệ khó cắt đứt giữa cô và Machine Gun Kelly bất chấp việc họ trải qua nhiều sóng gió trong thời gian yêu. Cô chia sẻ: "Có thể nói rằng, đó là thứ mà tôi gọi là linh hồn song sinh của mình và sẽ luôn có sợi dây ràng buộc tôi với anh ấy dù bất kỳ chuyện gì xảy ra… Tôi không thể nói trước được khả năng đó là bao nhiêu nhưng bằng cách nào đó, tôi sẽ luôn kết nối với anh ấy".

Trước Machine Gun Kelly, Megan Fox từng trải qua cuộc hôn nhân 10 năm với tài tử Brian Austin Green. Cặp đôi thông báo ly hôn hồi 2020, hiện cùng nuôi dạy 3 con chung: Noah (13 tuổi), Bodhi (11 tuổi) và Journey (9 tuổi).