Meghan Markle bị hàng xóm chỉ trích

Richard Mineards, một người đàn ông sống gần Nữ công tước xứ Sussex - Meghan Markle - chia sẻ với tờ Daily Mail hôm 6.12 rằng: "Cá nhân tôi không nghĩ rằng Meghan là một tài sản quý giá của cộng đồng. Cô ấy không thực sự ra ngoài hoặc tham gia vào bất cứ hoạt động cộng đồng nào".

Tuy nhiên, Mineards cho biết ông có cảm xúc hơi khác về chồng của Markle, Hoàng tử Harry, người mà ông mô tả là "khá vui vẻ".

Ông kết luận: "Dường như không ai nhìn thấy Meghan ở bất cứ đâu".

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi hoàng gia này khiến một trong những người hàng xóm ở California buồn lòng.

Meghan Markle không được lòng hàng xóm ẢNH: REUTERS

Vào tháng 7.2023, Frank McGinity, một cựu chiến binh Hải quân Mỹ (88 tuổi) tuyên bố ông từng bị phớt lờ khi cố gắng tặng Markle và Harry một số bộ phim ông đã làm về lịch sử của khu vực này khi họ mới chuyển đến.

"Tôi có một ngôi nhà lớn bên cạnh khu đất của Harry và Meghan. Tôi sống ở nhà khách trong khi cho thuê ngôi nhà chính", ông Frank lý giải trong cuốn hồi ký Get Off Your Street của mình.

"Harry và Meghan sống tại khu nhà cũ của McCormick và tôi đã đến cổng nhà họ với đĩa CD chứa những bộ phim, nhưng họ không quan tâm", ông Frank cho biết.

Frank McGinity khẳng định ông bị một người đàn ông đứng ở cổng từ chối. "Người này không chịu lấy phim mà chỉ nói: 'Họ không quan tâm'. Tôi đã cố gắng tỏ ra thân thiện với hàng xóm", ông kể.

Cũng giống như người hàng xóm Richard Mineards, cựu chiến binh đã bày tỏ ý kiến: "Chúng tôi không hề nhìn thấy họ ở đây".

Frank McGinity kết luận: "Thật ngạc nhiên khi họ đến. Mọi người sống ở đây thường lớn tuổi. Đây là nơi những chú voi đến để chết".

Meghan Markle (43 tuổi) và Hoàng tử Harry (40 tuổi) chuyển đến California sau khi họ từ bỏ vai trò là thành viên cấp cao của hoàng gia Anh vào tháng 1.2020.

Cả hai mua một biệt thự tuyệt đẹp giá 14 triệu USD ở Montecito, có 9 phòng ngủ và 16 phòng tắm trên khu đất rộng 1.672 mét vuông.

Khu vực ngoài trời còn có hồ bơi, sân tennis, quán trà, vườn hoa hồng, cây ô liu, nhà khách có thêm 2 phòng ngủ và nhà trẻ.

Có tin đồn rằng Harry nhớ cuộc sống ở Anh nhưng cho biết anh vẫn nghĩ nơi đây quá nguy hiểm đối với Markle và 2 con: Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi) vì thiếu lực lượng an ninh.

Tuần này, tác giả cuốn hồi ký Spare cho biết anh tin người mẹ quá cố của mình - Công nương Diana - muốn anh nuôi dạy con cái ở Mỹ "để có thể làm những điều" mà anh "chắc chắn sẽ không thể làm được ở Vương quốc Anh".

Nữ công tước xứ Sussex có vẻ thích giao lưu với giới thượng lưu Hollywood hơn là với những người hàng xóm địa phương. Cô kết bạn với Ellen DeGeneres và Portia de Rossi, những người mới rời Montecito đến Vương quốc Anh sống gần đây được cho là vì Donald Trump thắng cử tổng thống năm 2024.

Theo blogger tin đồn Perez Hilton, Meghan Markle còn dành thời gian kết bạn với Katy Perry, Orlando Bloom và Oprah Winfrey.