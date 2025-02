Meghan Markle bị phản ứng dữ dội vì ‘đánh cắp’ thương hiệu quần áo

Thương hiệu của Meghan Markle có tên là As Ever, cùng tên với một thương hiệu quần áo có trụ sở tại New York và New Jersey (Mỹ).

Meghan Markle phát biểu tại sự kiện South by Southwest ở Texas (Mỹ) vào ngày 8.3.2024

ẢNH: AP

Vào đầu tuần này, nữ công tước xứ Sussex lên Instagram để tiết lộ dự án kinh doanh mới là một thương hiệu phong cách sống. Cô viết: "Tôi rất vui khi giới thiệu với các bạn về As Ever, thương hiệu mà tôi tạo ra và dành hết tâm huyết vào đó. As Ever có nghĩa là "như mọi khi". Dự án này là sự mở rộng của ngôn ngữ tình yêu mà tôi luôn trân trọng, đan xen một cách tuyệt đẹp mọi thứ mà tôi trân trọng - ẩm thực, làm vườn, giải trí, cuộc sống chu đáo và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thường ngày...".

Vào ngày 18.2, thương hiệu quần áo thành lập vào năm 2017, As Ever đưa ra tuyên bố rằng họ không liên kết và không có liên quan gì đến thương hiệu của Markle. Bên cạnh đó, người đồng sáng lập thương hiệu cũng đang xin lời khuyên từ các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý về vấn đề này.

Sau thông báo của nữ công tước xứ Sussex, một số người dùng mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích cô. Trên X, một người viết: "As Ever cũng khá nổi tiếng với những tín đồ thời trang ở thành phố New York. Meghan Markle đã đánh cắp tên của họ"; "Meghan Markle lấy tên giống với tên của cửa hàng quần áo đã đăng ký nhãn hiệu... Họ không đánh cắp thương hiệu của cô ấy còn cô ấy cố gắng cướp lấy thương hiệu của họ", một người khác viết, theo The Hollywood Reporter.

Thông báo về thương hiệu phong cách sống được Meghan Markle đưa ra khi loạt phim With Love, Meghan của cô sắp phát sóng trên Netflix vào đầu tháng 3. Trước đó, chương trình dự kiến ra mắt vào tháng 1 nhưng đã bị dời lại do ảnh hưởng của vụ cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ).