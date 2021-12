Meghan Markle nhận được lời xin lỗi công khai trên báo sau khi thắng kiện

Meghan Markle nhận được lời xin lỗi công khai sau cuộc chiến kéo dài tại tòa án với nhà xuất bản của tờ Mail on Sunday (Anh).

Tờ báo đã in một câu trên trang nhất xin lỗi Nữ Công tước xứ Sussex (40 tuổi), theo yêu cầu của phán quyết tại tòa rằng Mail on Sunday và trang web MailOnline vi phạm quyền riêng tư của Meghan Markle vào tháng 2.2019 bằng cách in một phần nội dung bức thư dài năm trang mà cô đã viết cho cha ngay sau đám cưới hoàng gia của cô với Hoàng tử Harry vào tháng 5.2018.

“Nữ Công tước xứ Sussex thắng vụ kiện vi phạm bản quyền đối với các bài báo được đăng trên Mail on Sunday và MailOnline”, câu xin lỗi trên trang nhất của Mail on Sunday ghi rõ.

“Sau phiên điều trần vào ngày 19-20.1.2021 và một phiên điều trần tiếp theo vào ngày 5.5.2021, tòa án đã đưa ra phán quyết dành cho Nữ công tước xứ Sussex về khiếu nại của cô ấy liên quan đến vi phạm bản quyền. Tòa án phát hiện rằng Nhà xuất bản Associated Newspaper vi phạm bản quyền bằng cách xuất bản trích đoạn bức thư viết tay của cô gửi cho cha mình trên Mail on Sunday và MailOnline. Các thỏa thuận tài chính đã được hai bên đồng ý”, phần còn lại của lời xin lỗi đăng trên trang 3 của báo.

Vào ngày 11.2.2021, Thẩm phán Mark Warby của Tòa án Tối cao London (Anh) yêu cầu tờ Mail on Sunday kết hợp lời xin lỗi với một “thông báo” dài hơn bên trong với tiêu đề liên quan đến Nữ Công tước xứ Sussex, tuyên bố rõ ràng rằng tòa án đã tìm thấy bằng chứng “Các tờ báo vi phạm bản quyền của Meghan Markle bằng cách xuất bản các đoạn trích từ bức thư viết tay của cô gửi cho cha trên Mail on Sunday và MailOnline”.





Thẩm phán Mark Warby cũng tuyên lời xin lỗi xuất hiện trên trang chủ của MailOnline “trong khoảng thời gian một tuần”. Quyết định của Thẩm phán Warby trong vụ kiện vi phạm quyền riêng tư và bản quyền đã được Tòa phúc thẩm London giữ nguyên vào ngày 2.12.2021.

Ngoài lời xin lỗi công khai được in trên trang nhất của Mail on Sunday và trang chủ MailOnline, Nữ Công tước xứ Sussex sẽ nhận được những thiệt hại đáng kể về tài chính từ nhóm báo này. Vào tháng 3.2021, tòa đưa ra phán quyết rằng nhà xuất bản của Daily Mail và Mail on Sunday phải trả 90% trong tổng số 1,88 triệu USD chi phí pháp lý ước tính của Meghan Markle để theo đuổi vụ kiện kéo dài 18 tháng.

Trong một tuyên bố vào ngày 2.12.2021, Meghan nói: “Đây là một chiến thắng không chỉ cho tôi, mà cho bất kỳ ai từng cảm thấy sợ hãi khi đứng lên đấu tranh cho điều đúng đắn. Mặc dù chiến thắng này chưa có tiền lệ nhưng điều quan trọng nhất là giờ đây, chúng ta đủ dũng cảm để định hình lại một ngành công nghiệp báo chí giật gân luôn biến mọi người trở nên độc ác và kiếm lợi từ những lời nói dối cùng nỗi đau mà họ tạo ra”.

Meghan Markle tiếp tục nhận định: “Từ ngày đầu tiên, tôi đã coi vụ kiện này như một thước đo quan trọng để phân biệt đúng sai. Bị đơn đã coi nó như một trò chơi không có luật lệ. Càng lôi vụ việc ra, họ càng bóp méo sự thật và thao túng công khai ngay cả trong thời gian kháng cáo, làm cho một vụ án đơn giản trở nên phức tạp hơn nhằm tạo ra nhiều bài viết hơn và bán được nhiều báo hơn. Trong gần ba năm kể từ khi điều này xảy ra, tôi đã kiên nhẫn đối mặt với sự lừa dối, đe dọa và các cuộc tấn công có tính toán”.