Meichan: Creator trẻ đến vai trò mới tại các sự kiện ngoại giao văn hóa quốc tế

Một trong những dấu mốc đáng chú ý là vào ngày 17.9, Meichan được mời đảm nhận vai trò MC tiếng Anh - tiếng Hàn tại Lễ khai trương Không gian ASEAN do Ban Thư ký Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) tổ chức tại Jeonbuk, Hàn Quốc. Buổi lễ có sự tham gia của Tổng thư ký AKC, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thị trưởng Jeonju, cùng 11 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước ASEAN tại Hàn Quốc.

Meichan đảm nhận vai trò MC tiếng Anh - tiếng Hàn tại Lễ khai trương Không gian ASEAN tại Hàn Quốc

"Là MC đến từ 11 nước ASEAN dẫn dắt một sự kiện ngoại giao quốc tế, lại được xuất hiện trên sân khấu trong tà Áo dài truyền thống Việt Nam, đây thực sự là một cột mốc vô cùng ý nghĩa đối với bản thân mình", Meichan chia sẻ trên trang cá nhân.

Cùng đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình với Meichan trên sân khấu là nam phát thanh viên đài truyền hình MBC Lee Young-rae đến từ Hàn Quốc. Đây là một trải nghiệm khác với những nội dung quen thuộc trên mạng xã hội của cô, khi đòi hỏi khả năng sử dụng ngoại ngữ, sự chuẩn bị và khả năng xử lý linh hoạt phối hợp với bạn dẫn nước ngoài trong một sự kiện có tính chất trang trọng.

Meichan phối hợp cùng nam MC Lee Young-rae trong vai trò dẫn dắt chương trình

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu, Meichan còn có cơ hội dẫn dắt chương trình triển lãm "ASEAN: Where Hands Bridge Time", nơi giới thiệu khoảng 70 hiện vật văn hóa đại diện cho 11 quốc gia ASEAN.

Meichan khám phá không gian văn hóa ASEAN tại Jeonju

Đáng chú ý, hoạt động tại Hàn Quốc không phải lần đầu Meichan có cơ hội tham gia các chương trình mang tính chất giao lưu văn hóa và ngoại giao. Meichan còn là nhà sáng tạo nội dung Việt Nam được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mời tham gia một dự án quảng bá văn hóa Tết Trung thu cùng tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Meichan đồng hành cùng tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong hoạt động quảng bá văn hóa

Khi nhà sáng tạo nội dung trở thành cầu nối văn hóa với người trẻ

Việc một gương mặt sáng tạo nội dung trẻ liên tục hiện diện tại các sự kiện ngoại giao chính thống cho thấy bước dịch chuyển đáng chú ý. Khác với góc nhìn truyền thống về công việc sáng tạo nội dung, những creator gen Z như Meichan đang chứng minh họ hoàn toàn có thể trở thành "cầu nối văn hóa" hiệu quả nhờ thế mạnh ngoại ngữ, tư duy hội nhập và khả năng lan tỏa thông điệp tới cộng đồng.

Từ sân khấu sự kiện ngoại giao tại Hàn Quốc đến các hoạt động kết nối cùng đại sứ các nước tại Việt Nam, hành trình của Meichan là minh chứng cho thấy: Thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ chủ động hội nhập thế giới, mà còn luôn tự tin mang theo bản sắc dân tộc để tỏa sáng trên những sân chơi tầm vóc.