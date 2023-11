Mekong Centre: khẳng định sức hút trung tâm mới thành phố Sóc Trăng

Trong nhiều năm liên tiếp, đại đô thị Mekong Centre được "chọn mặt gửi vàng" là nơi tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và giải Đua Ghe Ngo - đây là những hoạt động quan trọng và thu hút người tham dự đông đảo bậc nhất của lễ hội, qua đó quy tụ và thắt chặt tinh thần đoàn kết không chỉ với người dân địa phương mà còn cả du khách trong và ngoài nước.

Khẳng định thế mạnh bằng bản sắc đặc thù

Nằm trong vùng hạ lưu sông Hậu, là nơi hội tụ nhiều lễ hội, nét văn hóa dân gian được hình thành từ sự giao thoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc, trong đó có đồng bào các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, du lịch Sóc Trăng ngày càng có nhiều điểm đến nổi bật được đông đảo du khách biết đến.

Thành phố Sóc Trăng duyên dáng bên dòng sông Maspero

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến Sóc Trăng đạt khoảng 2,8 triệu lượt (tăng 2,8 lần so với năm 2020), doanh thu từ du lịch đạt 1.484 tỉ đồng (tăng 3,5 lần so với năm 2020). Trong 10 tháng năm nay, có 2,4 triệu lượt khách du lịch đến với Sóc Trăng, mang lại doanh thu khoảng 1.200 tỉ đồng (vượt 18% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ).

Năm 2023 mở ra nhiều vận hội mới với Sóc Trăng khi thành phố trẻ sau quá trình đô thị hóa đã được công nhận là đô thị loại II, hướng đến quy hoạch trở thành đô thị loại I. Xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Sóc Trăng đề ra mục tiêu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; đến năm 2030, du lịch Sóc Trăng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thống hạ tầng đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Mekong Centre khu đô thị kiểu mẫu quy mô bậc nhất Sóc Trăng và vùng ĐBSCL

Bức tranh ngày mới của Sóc Trăng như bừng sáng với các khu đô thị hiện đại được xây dựng, chất lượng cuộc sống được nâng tầm. Trong đó, đại đô thị Mekong Centre là một trong những khu đô thị kiểu mẫu được quy hoạch bài bản, văn minh, hiện đại và đáng sống bậc nhất tại thành phố Sóc Trăng

Tọa lạc tại vị trí chiến lược, dự án Mekong Centre sở hữu 3 mặt tiền các tuyến đường huyết mạch của Sóc Trăng là đường Lý Thường Kiệt - kết nối với trung tâm hành chính mới quy mô 4ha đã và đang xây dựng của tỉnh. Đến chợ đầu mối nông sản lớn nhất vùng ĐBSCL thông qua tuyến đường Lê Duẩn và nằm trên trục giao thông chính đường Mạc Đĩnh Chi - kết nối trực tiếp đến Cảng biển quốc tế Trần Đề. Liền kề dự án là hệ thống trường học các cấp, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại sầm uất…cùng dòng sông Maspero hiền hòa nổi tiếng với Lễ hội đua ghe ngo hằng năm, thu hút hàng ngàn du khách khắp mọi nơi đổ về tham dự.

Mekong Centre đang sẵn sàng cho các hoạt động lễ hội lớn nhất trong năm của tỉnh Sóc Trăng và vùng lân cận khu vực ĐBSCL

Mekong Centre cũng là địa điểm được chính quyền Sóc Trăng lựa chọn làm nơi tổ chức các hoạt động quan trọng và quy mô lớn bậc nhất của tỉnh nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung: Hội chợ thương mại, Hội thao, nơi ghi hình chương trình truyền hình thực tế, Chợ Hoa Xuân và tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên Đán… Các sự kiện diễn ra đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, vui chơi tại khu đô thị Mekong Centre.

Mekong Centre có dòng Kênh Nhân Lực xuyên tâm và tiếp giáp Sông Maspero tạo nên phong thủy độc đáo nhất

Với sứ mệnh kiến tạo nên một khu đô thị sinh thái cao cấp, nơi cư dân được thụ hưởng trọn vẹn giá trị về an cư và nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hay kinh doanh thương mại, Mekong Centre hôm nay sáng bừng sức sống với những dãy phố khang trang và hiện đại, những con đường nội khu hoàn thiện và rộng thoáng cùng hệ thống an ninh khép kín, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng cư dân tinh hoa sinh sống tại đây.

Khu đô thị Mekong Centre khang trang, hiện đại

Với quy mô hơn 110ha, Mekong Centre là khu đô thị kiểu mẫu với thiết kế đồng bộ, tích hợp nhiều tiện ích đẳng cấp năm sao trung tâm thương mại Mekong Centre Mall, công viên cây xanh, khu vui chơi ngoài trờ, trung tâm thể dục thể thao - giải trí tổng hợp, và những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng như quảng trường Mekong, quảng trường Maspero, cầu Nhật Nguyệt,… kiến tạo nên tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm cao cấp nhất của khu vực, giúp Mekong Centre trở thành không gian sống đáng mơ ước của nhiều người.