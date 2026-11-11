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    MELA-X MYDAYBE: Giải pháp chăm sóc da thâm nám từ hoạt chất Cysteamine HCl 5%

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Nám da là nỗi trăn trở của nhiều phụ nữ, đặc biệt khi đã đầu tư không ít thời gian, chi phí nhưng những đốm sạm màu vẫn dai dẳng hoặc tái xuất hiện. Thực tế, nám chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như ánh nắng, nội tiết tố và cơ địa, khiến hành trình cải thiện sắc tố không phải lúc nào cũng dễ dàng.
    MELA-X MYDAYBE: Giải pháp chăm sóc da thâm nám từ hoạt chất Cysteamine HCl 5%- Ảnh 1.

    Cysteamine HCl 5% - Điểm nhấn khoa học của MELA-X

    Thấu hiểu điều đó, thương hiệu dược mỹ phẩm MYDAYBE giới thiệu tinh chất MELA-X với thành phần nổi bật Cysteamine HCl 5%, hỗ trợ cải thiện thâm nám và tình trạng da không đều màu.

    Cysteamine là hoạt chất được nghiên cứu trong lĩnh vực da liễu nhờ khả năng tác động đến quá trình hình thành melanin - sắc tố liên quan đến nám da. Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý dành cho những người quan tâm đến giải pháp chăm sóc sắc tố có cơ sở khoa học.

    MELA-X Serum còn ứng dụng công nghệ Liposome hướng đến tối ưu khả năng phân phối hoạt chất trên da.

    Làn da rạng rỡ bắt đầu từ sự chăm sóc đúng cách

    MELA-X MYDAYBE: Giải pháp chăm sóc da thâm nám từ hoạt chất Cysteamine HCl 5%- Ảnh 2.

    MYDAYBE tin rằng cải thiện thâm nám không nên là cuộc chạy đua tìm kiếm kết quả tức thì, mà cần sự kiên trì, lựa chọn sản phẩm phù hợp và bảo vệ da trước ánh nắng.

    Với MELA-X Serum, MYDAYBE mong muốn đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình cải thiện làn da đều màu, rạng rỡ và tự tin hơn mỗi ngày.

    Công ty TNHH TRAMY BEHESA

    • Địa chỉ: 38 đường số 6A, Khu dân cư Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng, TP.HCM
    • Hotline: 0966 88 32 82
    Tìm hiểu MELA-X và nhận tư vấn tại Fanpage chính thức MYDAYBE:


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