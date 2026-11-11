MELA-X MYDAYBE: Giải pháp chăm sóc da thâm nám từ hoạt chất Cysteamine HCl 5%

Cysteamine HCl 5% - Điểm nhấn khoa học của MELA-X

Thấu hiểu điều đó, thương hiệu dược mỹ phẩm MYDAYBE giới thiệu tinh chất MELA-X với thành phần nổi bật Cysteamine HCl 5%, hỗ trợ cải thiện thâm nám và tình trạng da không đều màu.

Cysteamine là hoạt chất được nghiên cứu trong lĩnh vực da liễu nhờ khả năng tác động đến quá trình hình thành melanin - sắc tố liên quan đến nám da. Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý dành cho những người quan tâm đến giải pháp chăm sóc sắc tố có cơ sở khoa học.

MELA-X Serum còn ứng dụng công nghệ Liposome hướng đến tối ưu khả năng phân phối hoạt chất trên da.

Làn da rạng rỡ bắt đầu từ sự chăm sóc đúng cách

MYDAYBE tin rằng cải thiện thâm nám không nên là cuộc chạy đua tìm kiếm kết quả tức thì, mà cần sự kiên trì, lựa chọn sản phẩm phù hợp và bảo vệ da trước ánh nắng.

Với MELA-X Serum, MYDAYBE mong muốn đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình cải thiện làn da đều màu, rạng rỡ và tự tin hơn mỗi ngày.

Công ty TNHH TRAMY BEHESA Địa chỉ: 38 đường số 6A, Khu dân cư Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng, TP.HCM

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