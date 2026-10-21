Meliá Hotels International khai trương khu nghỉ dưỡng Meliá Serenity Cam Ranh trọn gói quy mô lớn

Chốn an yên giữa Bãi Dài

Chỉ cách Sân bay quốc tế Cam Ranh 10 phút di chuyển, Meliá Serenity Cam Ranh là dấu ấn mới nhất của Meliá Hotels International tại Việt Nam. Dự án quy tụ 802 phòng hiện đại, suites, pool villas và pavilions hướng biển, trong đó 265 căn chính thức vận hành ở giai đoạn một. Lấy cảm hứng từ đại dương, ba tòa tháp Mare, Vela và Navi mang phong cách thiết kế Địa Trung Hải phóng khoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên với hệ cửa kính kịch trần ôm trọn khung cảnh biển xanh và núi non hùng vĩ.

Meliá Serenity Cam Ranh ẢNH: MELIÁ SERENITY CAM RANH

Nghỉ dưỡng trọn gói "All-Inclusive" đúng nghĩa

Điểm nhấn nổi bật tại Meliá Serenity Cam Ranh là mô hình All-Inclusive Dining toàn diện, mang lại sự linh hoạt tối đa cho du khách suốt kỳ nghỉ mà không phải bận tâm về chi phí phát sinh. Ngay giai đoạn đầu, khu nghỉ dưỡng giới thiệu 8 địa điểm ẩm thực và quầy bar đa sắc thái văn hóa. Du khách có thể thưởng thức hương vị ẩm thực Việt Nam và quốc tế tại Mosaico, nét tinh túy Địa Trung Hải và Tây Ban Nha ở Cape Nao, trải nghiệm sôi động cùng tacos và tequila tại Canalla, hay đắm chìm trong tiệc nướng than hoa ven biển ở Breeza. Chuỗi tiện ích giải khát cũng được bố trí liền mạch với cà phê bánh ngọt Elyxr, thức uống giải nhiệt Gaia bên hồ bơi, tiệm kem thủ công Dolcelato và quầy bar tầng thượng Hanryu mang phong vị đương đại.

Không gian đa thế hệ và thiên đường thân thiện với thú cưng

Được định hình để phục vụ các gia đình đa thế hệ, khu nghỉ dưỡng mang đến các căn Pool Villa từ 3 đến 5 phòng ngủ có hồ bơi riêng, tích hợp hệ thống giải trí gia đình như máy chơi game PlayStation, board games, karaoke và dịch vụ tiệc nướng BBQ tại biệt thự. Trẻ em và thiếu niên được thỏa sức vui chơi, sáng tạo tại KIDSDOM và TEENS CLUB cùng hồ bơi, thuyền nước Watersplash. Cả gia đình còn có thể quây quần tại chuỗi hồ bơi thuộc hàng quy mô bậc nhất Cam Ranh, bao gồm hồ bơi gia đình rộng 1.194 m² và hồ bơi vô cực bán nguyệt rộng 990 m² nằm sát biển.

Đặc biệt, Meliá Serenity Cam Ranh tiên phong triển khai mô hình Pet-Friendly by Meliá, chào đón du khách mang theo chó và mèo trong kỳ nghỉ. Thú cưng được chăm sóc chu đáo với bộ quà chào mừng riêng, đệm ngủ êm ái, bát ăn, đồ chơi tiện ích cùng quyền tiếp cận khu vực bãi biển riêng biệt dành cho các người bạn bốn chân.

Gói trang bị Pet-friendly của Meliá Serenity Cam Ranh ẢNH: MELIÁ SERENITY CAM RANH

Kỳ nghỉ tái tạo năng lượng

Không dừng lại ở những liệu trình thư giãn đơn thuần, Meliá Serenity Cam Ranh mang đến triết lý chăm sóc sức khỏe toàn diện Wellness 360º lấy cảm hứng từ lối sống Địa Trung Hải. Tâm điểm của hành trình phục hồi là YHI Spa - ốc đảo thanh bình tọa lạc giữa lòng hồ, nơi ứng dụng liệu pháp thời khắc sinh học (chronobiology) song hành cùng nghệ thuật hương thơm và khứu giác chuyên sâu nhằm giải phóng căng thẳng và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Bên cạnh đó, hệ sinh thái vận động gồm sân tennis chuẩn kích thước, sân pickleball, trung tâm thể hình hiện đại cùng các lớp yoga bình minh, cardio boxing và thể thao dưới nước luôn sẵn sàng phục vụ du khách yêu thích rèn luyện thể chất.

Khu vực villa xanh mát yên tĩnh ẢNH: MELIÁ SERENITY CAM RANH

Nâng tầm đặc quyền riêng tư cùng The Level

Dành cho những du khách tìm kiếm sự riêng tư tuyệt đối, trải nghiệm The Level mang đến không gian biệt lập với sự chăm sóc mang tính cá nhân hóa cao. Khách lưu trú tại phân hạng này được thụ hưởng các đặc quyền riêng biệt gồm sảnh check-in/out độc lập, không gian thư giãn sang trọng tại The Level Lounge với đồ giải khát nhẹ và tiệc cocktail buổi chiều miễn phí, cùng hồ bơi The Level sát biển dành riêng cho người lớn.

Với mức giá khởi điểm trọn gói từ 7.200.000 đồng/đêm dành cho hai người lớn (đã bao gồm thuế và phí dịch vụ), Meliá Serenity Cam Ranh hứa hẹn trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng mới, nơi mỗi du khách đều tìm thấy không gian nghỉ ngơi thư thái và những khoảnh khắc gắn kết đong đầy ý nghĩa.

Thông tin liên hệ & Đặt phòng: Meliá Serenity Cam Ranh Beach Resort Địa chỉ: Lô D8a, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa

Lô D8a, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa Website: melia.com/vi/hotels/vietnam/cam-ranh/hotel-serenity-cam-ranh-5743



