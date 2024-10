meliwa - Tạo dựng không gian sống trong lành giữa lòng thành thị

Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang là một vấn đề đáng báo động, với nồng độ bụi mịn cao gấp nhiều lần so với ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh này, máy lọc không khí gia đình là giải pháp lý tưởng giúp duy trì không gian sống trong lành giữa đô thị. Hãy cùng khám phá bí quyết từ meliwa. Thực trạng ô nhiễm của các thành thị lớn hiện nay Tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay tại các thành thị lớn như Hà Nội, TP.HCM đang ngày càng trở nên đáng lo ngại, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) nhiều ngày vượt ngưỡng an toàn. Tại Việt Nam, tình trạng ô nhiễm không khí không chỉ giới hạn trong mùa đông mà kéo dài quanh năm. Đặc biệt, nồng độ bụi PM2.5 - loại bụi có khả năng xâm nhập sâu vào phổi và máu, gây ra các bệnh lý về hô hấp và tim mạch - luôn ở mức cao đáng quan tâm. Các nguồn gây ô nhiễm không khí chính bao gồm khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, sản xuất công nghiệp và đốt rác thải. Sinh sống và làm việc trong môi trường không khí bị ô nhiễm như vậy có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến sức khỏe. Do đó, nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tìm kiếm một không gian sống trong lành đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhu cầu về một không gian sống trong lành Trong nhịp sống hiện đại, con người ngày càng ý thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của không gian sống xanh, sạch. Sau những giờ làm việc căng thẳng, trở về nhà và tận hưởng bầu không khí trong lành là một cách giúp cơ thể hồi phục và tái tạo năng lượng. Một không gian sống lành mạnh không chỉ đảm bảo sức khỏe về mặt thể chất, mà còn giúp cân bằng tinh thần, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt, với sự phát triển của các công nghệ tiên tiến, giờ đây chúng ta không còn phải lo lắng về chất lượng không khí trong nhà khi có sự hỗ trợ từ các sản phẩm máy lọc không khí hiện đại. Các sản phẩm này không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, mà còn giúp khử mùi hôi và tạo ra không gian sống xanh - điều mà ai trong chúng ta cũng mong muốn. Cùng meliwa tạo ra và duy trì một không gian sống xanh giữa lòng thành thị Với mong muốn mang lại giải pháp không khí sạch và trong lành cho các gia đình hiện đại, meliwa đã ra mắt dòng máy lọc không khí thông minh với nhiều tính năng vượt trội, giúp bạn duy trì một không gian sống trong lành ngay giữa những thành phố ô nhiễm. Công nghệ UV-C: Sử dụng tia UV-C với bước sóng 270-280nm để tiêu diệt vi khuẩn, vi-rút và nấm mốc còn bám trên màng lọc, giúp không khí sạch khuẩn tối ưu. Bộ lọc HEPA 13: Bộ lọc 4 lớp, bao gồm lớp than hoạt tính và màng lọc HEPA 13, loại bỏ 99,95% bụi mịn đến 0,3 micromet. Công nghệ ion âm: Loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ và các chất ô nhiễm trong không khí, đồng thời mang lại lợi ích sức khỏe như cải thiện giấc ngủ, tăng cường năng lượng. Điều khiển từ xa qua Smart Life: Giúp bạn dễ dàng kiểm soát chất lượng không khí từ xa, bật/tắt và theo dõi các chế độ lọc qua điện thoại. Cảm biến bụi mịn: Cảm biến laser và hồng ngoại phát hiện các hạt siêu nhỏ đến 0,1 micron, tự động điều chỉnh chế độ lọc phù hợp và thông báo khi cần thay bộ lọc. Với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, việc trang bị một chiếc máy lọc không khí là điều vô cùng cần thiết. meliwa không chỉ đáp ứng nhu cầu làm sạch không gian sống với những công nghệ tiên tiến như UV-C, bộ lọc HEPA 13 và ion âm, mà còn mang đến sự tiện lợi vượt trội với khả năng điều khiển từ xa và cảm biến bụi mịn thông minh. Với meliwa, bạn hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng một không gian sống trong lành, an toàn cho sức khỏe của cả gia đình, dù ở giữa lòng thành phố tấp nập. Hãy cùng meliwa kiến tạo nên không gian sống xanh, sạch, và đầy đủ tiện nghi ngay hôm nay! Hãy đầu tư vào sức khỏe và môi trường của bạn với máy lọc không khí meliwa từ hôm nay! Máy lọc không khí M20 Pro

Máy lọc không khí M50

Máy lọc không khí M60