Từ mỹ vị và nghệ thuật ẩm thực đến hội họa, âm nhạc và những cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm được đặt trong một mạch giám tuyển nhất quán, nơi những giá trị thẩm mỹ không chỉ được thưởng lãm mà còn được cảm nhận, sẻ chia và trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm và Trần Lưu Hậu tại không gian Mellow Six

Văn hóa - từ những giá trị được gìn giữ đến đời sống đương đại

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, dấu mốc một năm của Mellow Six cũng là một mảnh ghép trong hành trình nuôi dưỡng văn hóa của hệ sinh thái Techcombank – Masterise Group. Trong

hành trình ấy, văn hóa không chỉ được gìn giữ qua những giá trị di sản, mà còn được bồi đắp trong đời sống đương đại thông qua nghệ thuật, sáng tạo và những kết nối cộng đồng.

Mỗi thương hiệu, mỗi không gian trong hệ sinh thái có một cách riêng để đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng. Với Mellow Six, đó là sự gặp gỡ giữa nghệ thuật, ẩm thực và phong cách sống; nơi những tác phẩm hội họa, trải nghiệm mỹ vị, âm nhạc và văn hóa kết giao cùng hiện diện trong một không gian được giám tuyển. Không chỉ là nơi thưởng thức, Mellow Six còn mở ra những cơ hội tiếp cận nghệ thuật, khám phá các giá trị thẩm mỹ và nuôi dưỡng sự đồng điệu giữa những người cùng chia sẻ niềm yêu thích cái đẹp.

Từ tinh thần đó, chuỗi sự kiện kỷ niệm 1 năm ra đời Mellow Six – the Social Art Bar được mở ra với hai điểm hẹn: Wine Tasting ngày 18.11 và The Artist Night ngày 21.11. Mỗi điểm hẹn mang một sắc thái riêng, cùng gặp nhau trong sự am tường và trân trọng những giá trị văn hóa.

Ca sĩ Thanh Lam chia sẻ cảm xúc tại sự kiện The Artist Night

TASTE - Nghệ thuật của mỹ vị và những tầng hương vị

Trong nghệ thuật ẩm thực, sự tinh tế không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến, mà còn ở khả năng kết hợp những hương vị khác biệt để tạo nên một tổng thể hài hòa. Mỗi nguyên liệu mang một sắc thái riêng; cũng như rượu vang, với cấu trúc, độ chua, tannin và hậu vị, có thể làm thay đổi cách cảm nhận một món ăn. Mở đầu hành trình ngày 18.11, Taste đưa khách mời đến với Wine Tasting cùng Merryvale, nhà vang đến từ Napa Valley, California, với hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật làm vang. Những dòng vang tuyển chọn từ Merryvale và Starmont được giới thiệu qua câu chuyện về vùng trồng nho, kỹ nghệ và phong cách làm vang, dưới sự dẫn dắt của Đại sứ thương hiệu Benjamin Vigier.

ART - Khi hội họa mở ra những cuộc đối thoại

Nếu Taste đưa người thưởng thức đến gần hơn với nghệ thuật qua vị giác, thì Art mở ra một không gian khám phá bằng thị giác, tư duy sáng tạo và những giá trị văn hóa được lưu giữ trong hội họa.

Đặc biệt, The Artist Night mang tới một buổi trưng bày các tác phẩm độc bản, chưa từng được công bố, được sáng tác bởi các họa sĩ: Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Văn Cẩn, Trần Lưu Hậu, Mai Anh, Trần Hải Minh, Đặng Xuân Hòa, Đinh Ý Nhi và Nguyễn Nghĩa Cương, cùng tác phẩm điêu khắc của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị và Lê Công Thành. Mỗi tác phẩm mang một dấu ấn sáng tạo riêng, mở ra những góc nhìn đa dạng về ngôn ngữ hội họa và cảm quan thẩm mỹ của người nghệ sĩ.

Tác phẩm của họa sĩ Đinh Ý Nhi được giới thiệu tại Artist Night

Bộ sưu tập vì thế gợi mở một cuộc đối thoại đa chiều về nghệ thuật nude: về cách nhìn con người, cách biểu đạt vẻ đẹp và những suy tưởng được gửi vào hình thể. Ở một chiều kích khác, đó là tuyên ngôn sống chân thật với cái đẹp bản nguyên nhất mà tạo hóa ban tặng. Đó là quyền được yêu thương bản thân, quyền được sống thuận theo tự nhiên, và quyền được là chính mình.

Hoạ sĩ Đặng Xuân Hoà chia sẻ tại sự kiện

Tại sự kiện, cuộc đối thoại về nghệ thuật với chủ đề "Phía sau tác phẩm, họ đã nghĩ gì?" giữa những nghệ sĩ, nhà giám tuyển và nhà sưu tập đã mở ra câu chuyện về cảm hứng, tư duy sáng tạo và những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm. Bên cạnh đó, màn trình diễn kết hợp piano và violin của Julian Ochescu và Trịnh Minh Hiền đưa âm nhạc trở thành một lớp trải nghiệm song hành cùng hội họa và ẩm thực. Nghệ thuật không chỉ được tiếp cận qua những gì hiện hữu trên khung tranh, mà còn qua những câu chuyện, góc nhìn và cảm nhận được chia sẻ giữa người sáng tạo và người thưởng lãm.