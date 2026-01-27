Memory Đà Lạt - điểm hẹn ẩm thực dành cho những thực khách

Tọa lạc giữa không gian trong lành của Đà Lạt (24B Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Memory không chỉ là một nhà hàng mà còn là hành trình trải nghiệm trọn vẹn bản sắc ẩm thực địa phương, được chắt lọc từ nguồn nguyên liệu tươi sạch, có xuất xứ rõ ràng và được chế biến bằng kỹ thuật tinh tế của nghệ nhân bếp Việt Nam.

Giám đốc Ẩm Thực - Nghệ nhân bếp Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng người thổi hồn phố núi cho món ăn của Memory tinh tế và thơm ngon ẢNH: A.L

Điểm khác biệt cốt lõi của Memory nằm ở việc chủ động liên kết với các nông trại và trang trại uy tín tại Lâm Đồng. Thực khách có thể cảm nhận rõ sự tươi mới trong từng thớ thịt, từng lá rau, từng quả dâu đỏ mọng - những nguyên liệu được tuyển chọn mỗi ngày, hạn chế tối đa trung gian, giữ trọn hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng. Triết lý farm-to-table không chỉ giúp bảo đảm chất lượng mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững, tôn trọng môi trường và sinh kế địa phương.

Heo sạch nuôi organic từ nông trại đến bàn ăn cuốn hút du khách lẫn khách địa phương ẢNH: A.L

Thực đơn của Memory nổi bật với các món đặc sản đã làm nên danh tiếng cho nhà hàng. Heo rừng 7 món là lựa chọn không thể bỏ qua: từ nướng mọi, hấp, xào lăn đến giả cầy, mỗi biến tấu đều tôn vinh vị ngọt chắc tự nhiên của heo rừng, kết hợp gia vị rừng núi đặc trưng. Salad dâu tây cá hồi mang đến sắc màu tươi mát, cân bằng vị béo nhẹ của cá hồi với độ chua ngọt thanh khiết của dâu Đà Lạt, một món ăn vừa tinh tế vừa hiện đại. Đặc biệt, lẩu cá tầm danh tiếng của Memory chinh phục thực khách bằng nước dùng trong, ngọt thanh từ xương cá và rau củ cao nguyên, làm nổi bật thớ thịt cá tầm săn chắc, giàu dưỡng chất.

Đứng sau những món ăn ấy là bàn tay tài hoa của Nguyễn Thanh Tùng - nghệ nhân bếp Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm và niềm đam mê bền bỉ dành cho ẩm thực bản địa. Anh Tùng theo đuổi phong cách chế biến tôn trọng nguyên bản, hạn chế can thiệp quá mức để giữ trọn "linh hồn" của nguyên liệu, đồng thời tinh chỉnh kỹ thuật nhằm nâng tầm trải nghiệm vị giác theo chuẩn mực ẩm thực đương đại.

Không gian ấm áp và trang trọng cho những bữa ăn thêm phần cuốn hút của memory Đà Lạt ẢNH: A.L

Không gian của Memory được thiết kế ấm cúng, gần gũi thiên nhiên, phù hợp cho bữa ăn gia đình, tiếp khách, hội họp hay những buổi gặp gỡ thân mật. Sự chỉn chu trong phục vụ, câu chuyện nguyên liệu minh bạch và chất lượng ổn định đã giúp Memory trở thành lựa chọn tin cậy của du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Lạt.

Với Nhà hàng Memory, mỗi bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn là lời mời gọi khám phá văn hóa ẩm thực cao nguyên, nơi hương vị Đà Lạt được gìn giữ, lan tỏa và thăng hoa trên từng chiếc bàn ăn.