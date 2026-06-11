Câu trả lời có tại livestream do Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM tổ chức: Men gan cao, gan nhiễm mỡ, rối loạn chức năng gan chọn gói khám công nghệ cao nào để phát hiện sớm tổn thương gan? vào lúc 20 giờ, thứ năm ngày 11.6.2026.

Với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, khoa Nội tổng hợp, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM: BS.CKI Phạm Huyền Thu, BS.CKI Nguyễn Thị Hồng Khang và BS.CKI Vũ Phương Thy.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Tâm Anh cơ sở Phường Tân Hưng; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 để được tư vấn.