Mena Gourmet là ‘Thương hiệu truyền cảm hứng’ tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á

Huyền Trâm
Huyền Trâm
11/10/2025 09:16 GMT+7

Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) 2025 đã trao hạng mục 'Thương hiệu truyền cảm hứng' (Inspirational Brand Award) cho siêu thị Mena Gourmet.

"Thương hiệu truyền cảm hứng" là giải thưởng được quan tâm nhất của APEA, vinh danh doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực đến xã hội, được cộng đồng tin tưởng, ủng hộ.

Mena Gourmet là ‘Thương hiệu truyền cảm hứng’ tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Ảnh 1.

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của Mena Gourmet với tầm nhìn tiên phong, kiên định lan tỏa sâu rộng các giá trị bền vững, định hình phong cách sống hiện đại cho người tiêu dùng Việt Nam

Khác với mô hình siêu thị truyền thống, Mena Gourmet xây dựng "hệ sinh thái sành ăn", nơi khách hàng trải nghiệm đồng thời siêu thị, nhà hàng, hầm rượu, nước hoa, mỹ phẩm, khu vui chơi, nhà thuốc, nhà sách… Sự kết hợp giữa ẩm thực, tiện ích và công nghệ kiến tạo một mô hình bán lẻ theo xu hướng tiêu dùng toàn diện của đô thị hiện đại.

Hội đồng giải thưởng đánh giá Mena Gourmet được lựa chọn bởi thể hiện xuất sắc mô hình phát triển khác biệt, năng lực đổi mới sáng tạo, tầm nhìn nhân văn và có nhiều đóng góp xây dựng ngành tiêu dùng Việt.

Mena Gourmet là ‘Thương hiệu truyền cảm hứng’ tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Ảnh 2.

Chỉ sau một năm ra mắt, Mena Gourmet còn liên tiếp được vinh danh ở các giải thưởng danh giá như "Thương hiệu bán lẻ cao cấp xuất sắc", "Dấu ấn thương hiệu Việt truyền cảm hứng"

Thương hiệu nổi bật bởi xây dựng được phong cách mua sắm mới, chú trọng trải nghiệm gắn liền chất lượng sống với 3 dấu ấn:

Tinh hoa sản phẩm: chọn lọc mặt hàng chuẩn quốc tế, nhập khẩu độc quyền bên cạnh tôn vinh nông sản Việt.

Khách hàng được trải nghiệm công nghệ mua sắm hiện đại, an toàn: trí tuệ nhân tạo, cảm biến thông minh và thanh toán không tiền mặt (Mena Tap & Go).

Giá trị nhân văn: Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hỗ trợ phát triển OCOP, đồng hành cùng đồng bào Tây Giang (Đà Nẵng), đưa thương hiệu nông nghiệp lâu đời - vải tổ Thanh Hà lên tầm cao mới.

